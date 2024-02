“Pero se necesita mucha fuerza para cantar, papá”.

No llores por Angelina. El pequeño reyezuelo que canta “La Rondine” tiene 22 años: “Aunque tú / Mi golondrina se fue / Tú eres mi camino a mitad de camino / Tú eres mi paso hacia el vacío / ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?” Con el cuarteto de cuerda de la Orquesta de Roma y el fantasma de Papá Pino en algún lugar, y su falsete meloso en nuestros corazones. Qué bueno, ni siquiera sabes cómo hacerlo, encontrando ese canto libre, esa fuerza. enfrentar una prueba similar, en un escenario similar, en Un teatro similar le dedica un merecido aplauso. Independientemente del resultado final de esta noche, que ve a Angelina Mango entre las favoritas, ha nacido una estrella. Lo vimos claramente cuando votamos. para ella en la final por «Amici», tal vez pensando en aquel 2007 en el que participó Su padre y su madre «Chissà se nevica» en Ariston. Fue una velada de dúos, sin portada en aquel momento, presentada por Bodo , y Laura Valiente se unió a su marido, para hablar del fracaso del trío virtual con Angelina, que tenía seis años. «Quería venir con nosotros a los ensayos, nos preguntó: '¿Qué canto?'”. eligió “La Rondin”, la historia de una persona que termina en el cielo equivocado. Vuela muy alto. Como un águila.

Pero de verdad, Angelina, ¿querías cantar con ellos?

“Siempre lo hicimos, lo hacemos a menudo, con mi madre y mi hermano Filippo en la batería, y todavía hoy hacemos música siempre que podemos. Pero en esa época yo era niña y me dejaron en Lagunegro”.

¿Por qué decidiste sugerirle una canción a tu padre durante la noche del cover? ¿Por qué “tragar”?

“Cuando decidí rendirle homenaje, la pieza surgió de forma natural, entre sus obras más intensas y famosas”.

Su padre, una de las voces más bellas y creativas de la canción italiana, murió el 8 de diciembre de 2014, tras sufrir un infarto en el escenario de Policoro.

“La noche de su último concierto yo estaba allí, debajo del escenario. Inmediatamente me di cuenta de lo que estaba pasando. Pero prefiero no hablar de eso, así que volvamos a la música, a su canción. Para mí es una prueba de nervios expuestos, encontrar la serenidad y la tranquilidad necesarias para rendir homenaje respetuoso. Para prepararla, me senté al piano en el estudio para buscar el alma de la canción.

Parece que realmente lo encontraste, lo hiciste tuyo sin moverlo de su lugar, sin intentar imitar lo único, y llevarlo como algo propio. La golondrina que se aleja canta una canción de despedida.

“Requiere pensamientos fuertes e intensos de mi parte, pero no la encuentro como una canción desesperada. Veo en ella mucha dulzura conmovedora”.

Su padre compitió siete veces en San Remo, debutando en 1985 entre los Nuove Proposte: fue rechazada, pero ganó el Premio de la Crítica. Al año siguiente llegó con “She'll Come”, un éxito futuro pero que se quedó en el puesto 14. La última vez fue el dueto con tu madre, que ya estaba en Ariston en 1993, con la voz de Mattia Pazar de “Piccolo gigante”. ¿Te dio algún consejo para tu primer festival?

“Sí. Antes de empezar, me dijo explícitamente que sería difícil. Luego ella siempre estuvo cerca de mí, y cuando más la necesitaba la busqué, ella estaba ahí como mi hermano”.

“Aburrimiento”, la deliciosa frase de cumbia que escribí con Madame y Dardust, te deja en el umbral de una posible victoria. Ya ocupó el cuarto lugar en la lista de éxitos, obteniendo cifras importantes en términos de vistas y transmisiones. ¿Estás listo para lo que venga después?

“Tal vez estoy preparado para lo que viene ahora: quiero disfrutar de Ariston, el festival, la orquesta, mi canción y el aburrimiento al que espero poder volver inmediatamente después: es un lujo que quiero permitirme. Mi objetivo es salir feliz del cine”.

“La corona de espinas será el uniforme de mi partido”, canta en la canción.

“Digo ser mujer: eso es lo que me enorgullece. Voy con la cabeza en alto y libre. Cuando tenía seis años escribí mi primera canción, “You Fell in Love with Me” y el título decía mucho sobre en quién me iba a convertir. “Descarto lo que me está pasando incluso mirando las cosas malas a los ojos”.

No llores por Angelina. De hecho, no llores en absoluto, esta sonrisa de pilluelo cubierta de melancolía es un pasaporte a la victoria, si no inmediatamente en San Remo, al menos en la vida. Luego está el sonido, sí, el sonido. La buena sangre no miente.