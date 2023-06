“Ojalá nunca me enamore de Shakira. Paolo es el primer juez para mí”

Oriana Sabatini no solo es novia de Paulo Dybala. No, también es modelo, influencer y cantante. Una voz que debutó en Italia con la canción “Coco Chanel” junto al rapero Boro Boro. Pero Oriana Sabatini también es hija de una cantante de cine argentina y nieta de Gabriela Sabatini, una gran tenista además de novia del campeón de la Roma Mourinho…

Pero no hay problema, como dijo Corriere della Sera: “Creo que he trabajado lo suficiente como para presentarme como Oriana”.

Oriana Sabatini: Así es la novia de Dybala

Oriana también supo desde muy pequeña que seguiría un camino artístico. Puede haber tomado un tiempo pero luego vino la música: «Me encanta actuar, pero sucede algo único cuando hago música. Por ahora, me conformo con actuar en videos, pero dejo la puerta abierta, puedo volver a hacer eso”.

Mientras tanto, podría iniciar su carrera con un crítico privado, su novio Paulo Dybala: «Él siempre es honesto: me da valoraciones honestas. Se lo agradezco y tomo nota de lo que dice: No me da descuentos, y el amor a la música, también califica. Si le gusta una canción, realmente le gusta”.

Seguro que no haría como Shakira que cantó sobre la traición de Piqué.

“Espero que no: significa que las cosas no fueron bien con Paolo”. Luego se corrige: «Pero sí, yo también podría hacer eso, quizás no exponiéndome tanto. Pero he sido fan de ella desde que era pequeño: tenía CD y copiaba Cómo bailaba”.

Oriana se siente italiana y también está lista para cantar en italiano. Mientras tanto, como influencer con 6 millones de seguidores solo en Instagram, dice sentirse responsable de lo que hace y de lo que dice. Es por eso que siempre trato de decir lo que hubiera necesitado escuchar cuando era adolescente. Estoy hablando de trastornos alimentarios y salud mental. Soy feminista y estoy en contra del patriarcado: creo que es correcto y apropiado exponerse a ciertos temas, especialmente si tienes la oportunidad de visibilizar algunos temas”.