LightFeeds Luis Sal, mamá del rapero: “Mi mamá tenía razón”. La profecía de la abuela sobre la traición de un amigo.

“Mi mamá tenía razón”. Con una frase pétrea, compartida en Instagram Stories, Annamaria “Tatiana” Berrinzaghi aprovecha el enfrentamiento entre su hijo Fedez y Luis Sal, que llevó al divorcio de los coanfitriones del podcast Wild Musk. Desde que Luis Sall dejó de grabar un episodio del podcast a mediados de mayo, miles de usuarios en videos y redes sociales se preguntaron qué pasó con autor. Durante semanas, ninguna de las personas involucradas ofreció una explicación. Entonces Fedez vaticinó que si su colega no lo hubiera hecho, habría intervenido con un video para explicarlo. El 7 de junio, el rapero compartió su versión de lo sucedido y 24 horas después Louis Salle respondió. Un acalorado intercambio, estalló con la contrarreacción de Fedez, en la que se habló de impago de sueldos y alquileres, y amenazas mutuas entre directivos y abogados. Una fractura que, salvo por dramáticos giros y vueltas, parece incurable. La madre de Fedez ahora también es parte de la pregunta y respuesta entre los dos. Una frase, que sin embargo hace referencia a la “profecía” de la abuela del rapero que estaba previendo lo sucedido. En la primera temporada de la serie. ferragneseLa mujer lee las cartas a su sobrino y le revela que ha sido traicionado por un amigo: “Cuidado, lamentablemente no tienes amigos”. Y Fedez responde: “Pero yo no tengo, yo tengo”. “Eh”, dijo la abuela, “pero siempre hay uno”. En ese momento, Tatiana, la madre de Fedez, intervino: “Déjame decirte el nombre”. Ante el pedido de su nieto, la abuela se mostró segura: “Ya la puedo ver, porque cuando la vi ya había pensado en esta cosa”. Y Fedez no sospecha a quién se refiere: “Entiendo quién es entonces, dices Luis”.

