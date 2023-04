Blanco para FQMagazine: “¿Sanremo y las rosas? Yo no maté a nadie, muchos se acercaron a tirarle *mierda* a un veinteañero. ¿Mi miedo? A estar solo”

“Inamurato” es el segundo álbum de estudio de Blanco, tras el enorme éxito de “Blue Celeste”. Con la urgencia habitual, el joven cantautor habla del amor pero también de sus vulnerabilidades y del gran miedo a estar solo. El dueto con Mina, “Un briciolo dilegria”, representa un hermoso encuentro entre dos generaciones -parece- de mundos lejanos

Tres botín en tres ciudades como el arte Venecia, Florencia y Nápoles. Blanco Para lanzar el segundo álbumadoraDecidió tratar con él. Miguel Ángel Asignar algunas pistas inéditas del disco a los transeúntes. Imágenes inmortalizadas por el director Pepsi Romanoff (como vasco rossi) para una película documental que se emitirá próximamente (posiblemente en Prime Video) que contará sobre la realización de “Innamorato”, Incluyendo el viaje a Bolivia Donde nació la foto de la portada del disco con Blanco en calzoncillos en el desierto Salar de Oyónel. Entre las canciones del disco se destaca el dúo así como el nuevo sencillo “un poco de alegría” con real (El refinado video en blanco y negro es un aparente tributo a Alfred Hitchcock)condensado”Lágrimas de plomopero tambiénjulia“,”adora” Y “DisculpeDos fechas en vivo: martes 4 de julio a las Estadio olímpico en Roma Y el jueves 20 de julio a las Estadio de San Siro en Milán. “Considero que este es un álbum de transición”, nos dice Blanco en Nápoles, “y eso es lo que quería lanzar ahora. Sin embargo, no lo considero igual a “cielo azulEso es porque en mi primer disco hay cosas que me van a representar siempre”. En este encuentro hay un elemento que sobresale de manera abrumadora: la sinceridad, el desarme y la ausencia de filtros.

¿Cómo colaboraste con Mina?

Siempre soñé con colaborar con ella porque es mi ídolo. La base de mi colaboración es que quiero compartir música con gente que sé que puede haber un buen intercambio y algo artísticamente válido. Un día estaba en una reunión en mi sello Universal Records y estábamos escuchando algunas canciones. Tuvimos una primera versión de esta canción y me cabreó, pero las compañías discográficas dijeron que era buena.. Y aquí tengo que especificar una cosa…

¿Qué?

Cuando hay una canción que no me gusta, pero la promocionan las compañías discográficas, siempre es un éxito (risas, Sr. Dr.). Pero en ese momento pensamos en colaborar Y expulsé el nombre de Mina. Casi todos me mandaron al carajo. pero Pablo Zanotti (Director de A&R para Island Records, Sr. Dr.) Envió un correo electrónico a Massimiliano Banni y desde allí nos encontramos en el estudio en Lugano.

la conociste

No, grabamos en dos momentos diferentes, pero es mejor así. Soy de la escuela de pensamiento que mejor no conoces tus mitos. En todo caso Su sobrino me dijo que ella es enseguida con mis cosas: La primera vez que me escuchó fue cuando su sobrino le mandó la versión en audio de ‘noches de insomnioel que amo

Y cuando terminaste la pieza, ¿cuál fue tu reacción?

Recuerdo estar en un hotel en Milán e ir al baño. Paolo me envió la canción y me congelé (risas, Sr. Dr.). Recuerdo haberle dicho a Miguel Ángel durante varios minutos, repitiendo como intrigado: “No es verdad, no es verdad, no es verdad”.

“alma atormentadaHabla de tu equilibrio entre la racionalidad y el instinto. Como sucedió en Sanremo con las rosas pisoteadas. ¿Qué pasó?

ya durante los ensayosisla rosaHas informado de algunos problemas técnicos con el audio. lo que no paso conpiel de gallinaQue, de hecho, canté sin problemas, incluso si escuché algo allí al principio.

¿Pero reportaste el problema durante la transmisión en vivo?

en principio. Incluso me quité los auriculares, no podía escuchar mi voz, no había ningún parlante apuntando hacia el escenario, solo había un estruendo del auditorio con dos segundos de retraso. Así que o te quedas sin tiempo o no escuchas. En ese momento estaba furioso, aunque en realidad tenía que hacer este tipo de actuación, Tuve que partir la rosa, aunque no fuera el caso, el caso se resbaló manualmenteo. Mencioné cuatro veces que había problemas. Solo porque no dijeron eso porque son oscuros. Te dicen “Eh pero hubiera bastado con levantar la mano”, pero no es cierto.

¿Por qué?

Porque hay tiempos televisivos que respetar. Me disculpé de todos modos con una canción,Está usted equivocado(no puesto en disco, Sr. Dr.) por lo que hice a todas las personas que me ofendieron. Pero la verdad también es que no puedes ser tú mismo en la televisión.. Yo no maté a nadie, pero dicen que causaste daño moral a la gente. Incluso se habló de detención de uno a cinco años (en relación con la investigación del Fiscal General de Imperia, Sr. Dr.). Al final, si esto realmente sucedió, Me alegraría que la gente al menos viera lo lejos que hemos llegado sobre esto políticamente.

¿Por qué todo este lío de pisotear rosas?

Pero ese no fue el caso. A excepción de Amadeus, que fue muy bueno y comprensivo conmigo, muchos jugaron con esto porque generó entusiasmo. Nos acompañaron para tirarle mierda a un chico de 20 años..

“Lágrimas de plomoEs el dolor de perder algo importante. ¿Qué te inspiró esta canción?

Miedo a ser abandonado por la persona que amo.

¿Tienes miedo de estar solo?

muchisimo. Necesito a alguien con quien compartir mis sentimientos y mi viaje. Cuando estoy solo prefiero escribir canciones.

“Mi familiaRepresenta un refugio seguro al que acudir en los malos momentos ¿Has tenido algún descalabro por el éxito?

Siempre me han gustado las cosas sencillas, prefiero hacer las cosas con tranquilidad, aunque sea deambulando por los mercados. El dinero te quita los vicios, pero no soportas esperar a que llegue la felicidad. Porque no funciona así. Es algo que descubrí después del éxito.

¿Qué es el éxito para ti?

Si pudiera tener éxito sin romperme las bolas, sería increíble.. De hecho, el éxito consiste en muchas pequeñas cosas. Entiendo que un extraño puede no saber o entender esto. Pero incluso una actuación en Sanremo es algo a lo que vas con meses de antelación, hay mucho trabajo detrás, hay una banda y mucha gente trabajando a tu alrededor. Basta con vivir de las pequeñas cosas y hacerlas bien.

¿Cómo se prueba la popularidad?

Me encanta cuando alguien me detiene y dice: “Oye, tomemos un trago”. Por otro lado, no me gustan los que a escondidas hacen videos tuyos diciendo o haciendo algo mal y luego terminan discutiendo.

“julia“Dedicado a tu ex. ¿En qué relación te quedaste?”

Tampoco hablamos porque mi novia… (risas, Sr. Dr.) En serio, está dedicado a ese período en el que nos separamos de muchos periodistas – Algunos son hijos de puta – Le pusieron palabras incorrectas en la boca solo para salir en los periódicos. Ella misma estaba en problemas e incluso hablamos de eso.

¿Es cierto que eres supersticioso?

Tengo grandes viajes de hadas. Hay cosas que todavía hago hoy pero que no puedo revelar.

¡Pero puedes contarnos algunos!

En el pasado, antes de quedarme dormido, me acercaba a la ventana y gritaba “no” nueve veces. Para mí fue una forma de deshacerme de la negatividad y de hecho me dormí plácidamente. Luego, cuando desperté, lancé tres besos a la ventana.

¿Crees en Alá?

Tengo toda mi fe en mi cabeza y definitivamente creo en algo superior a todos nosotros, pero no me describo como cristiano.

¿Qué le dices a alguien que te critica, diciendo que no tienes una técnica de canto?

Seguro que hay 200 millones de personas que cantan mejor que yo, pero siempre pienso que depende de cómo cantas las cosas y cómo las interpretas. Tienes que transferir algo. Hay muy buenos cantantes en Italia, técnicamente hablando, pero no transmiten nada.

¿Alguna vez ha considerado confiar en otros fabricantes además de Michelangelo?

Realmente me gusta experimentar y cualquier cosa que decida hacer de nuevo, en cuanto a producción, sucederá lentamente con una transición suave.

¿Cuál es tu misión?

Mi objetivo siempre es contarle a la mayor cantidad de gente posible sobre mi música. Sin embargo, nunca quiero que esta meta me lleve a ser infeliz. Porque de todos modos, siempre elegiré ser feliz, aunque sea a costa de la música..

¿Has dicho que no antes?

Sí, dije no a la cooperación y otras cosas.

¿Le pones límites a tu expresión artística?

Básicamente no. Sin embargo, hay que decir que en Italia si hicieras algo diferente no se entendería. Hay estándares que deben respetarse, como un coro abierto sobre el que todos canten y puentes emocionales. Algunas cosas no las hago y me detengo primero porque me doy cuenta de que ni mi familia lo entenderá y no lo transmitirán por la radio. Además, no corro ningún riesgo porque sé cómo construir lentamente mi credibilidad a través del camino del crecimiento. Entonces, por ejemplo, si alguna vez quisiera hacer hip-hop, lo haría siguiendo un camino bien definido.

como lo enviasteadora¿En tres ciudades artísticas, Venecia, Florencia y Nápoles?

Quería emborracharme y luego ir a cantar (risas, Sr. Dr.). Fuera de bromas. El concepto era hacer melodías románticas en piano o guitarra, al mismo tiempo que sugería algunas canciones de mi disco.

¿Alguna vez has cantado?

Sí, sucedió hace cuatro años en Sirmione. Había un amigo mío que quería acariciar a algunas chicas. Así que empezamos a cantarmuy bronceadoDebajo del porche de la casa donde se hospedaban las niñas, con una guitarra que nos prestó el dueño del restaurante de al lado.

¿Como le fue?

Quisiera decir bien (sonríe con picardía, Sr. Dr.)

(créditos de las fotos Chilldays)