Gillette, ¿qué pasó? La7 cierra sobre “Non è l’Arena”, según lo escuchado por el líder de la iglesia en la investigación de la masacre. Cheques sobre las tasas de Bayardo

Como un rayo del azul, ayer, un 7 decidió suspender la producción del programa.no es el anillo“, que no estará al aire a partir del próximo domingo. Así lo anunció la propia locutora: “Gracias Massimo Giletti Por el trabajo realizado en estos seis años con pasión y dedicación». No está claro cuáles fueron los motivos de esta decisión, que “dejó a 35 personas trabajando para mí en la calle sin previo aviso y ahora se ven despedidas después de 6 años -comentó el conductor- tengo los hombros anchos pensando solo en ellos”. Algunos periodistas de radiodifusión de Fremantle se han enterado de que se han quedado sin sueldo mientras son enviados a diferentes partes de Italia para preparar reportajes que se emitirán pasado mañana. “Todo se aclarará a su debido tiempo”, comentó el comentario de “Non è l’Arena” Giletti, quien negó categóricamente los rumores de búsquedas: “Está todo mal, solo barro ad hoc. No hubo búsqueda en mi casa. No hay notificaciones de la policía.” , nada de nada “.

Massimo Giletti y “Non è l’Arena” comentan: “Me di cuenta, pero quedaron 35 personas en la calle sin avisar”

En efecto, el periodista piamontés no recibió ningún aviso de garantía, ni fue investigado. En cambio, parece haber sido escuchado dos veces como persona informada de los hechos (es decir, como testigo) por la Fiscalía de Florencia, que investiga las matanzas de 1993 en Florencia, Milán y Roma. Los fiscales lo escucharon el 19 de diciembre y el 23 de febrero. Quizá para arrojar luz sobre las dos entrevistas con Salvatore Bayardo, el heladero piamontés que fue condenado por ayudar a esconderse a los hermanos Graviano. En el primero, el 5 de noviembre, había previsto la detención de Matteo Messina Denaro dos meses antes. Luego fue presionado por Giletti en la entrevista del 5 de febrero, sin dar más detalles sobre su “profecía”. Los investigadores quieren saber si el ex personal de mantenimiento de los jefes usó el medio televisivo para difundir mensajes de la mafia y en qué capacidad le pagó Fremantle. “No le pagué a Biardo de manera personal y confidencial: fue compensado por su apariencia como cualquier invitado, de manera transparente y rastreable”, especifica Giletti a Dagosbia. Luego, el propio Bayardo reveló, en un video colgado ayer en TikTok, que había sido interrogado el lunes en Palermo y, antes, “por el fiscal de Florencia Tescaroli: ese fue el punto de partida para la próxima transmisión que verás en vivo por Mediaset”.

Las investigaciones del Departamento de Asuntos de la Mujer de Florencia sobre las masacres de 1993 se reanudaron después de que Giuseppe Grafiano, jefe del distrito Brancaccio de Palermo, acusara a Silvio Berlusconi ante el Tribunal Penal de Reggio Calabria en el juicio ‘Ndrangheta, en el que su jefe fue condenado. a la vida. Luego, su hermano, Filippo Grafiano, fue interceptado en la cárcel al día siguiente del episodio del 10 de mayo de 2020 en el que Giletti leyó una lista de presidentes que estaban a punto de salir de prisión por la emergencia del Covid: “El secretario está haciendo su trabajo y están rompiendo California…”. Por ello, desde fines de julio de ese año, se le asignó una escolta al conductor. “Ayer recibí un mensaje muy fuerte de amenazas muy reales”, dijo en la transmisión del 26 de marzo.

Voces para volver a Rai

Las vacaciones de Giletti han llegado a través de Beck. La7 precisa que “queda a disposición de la empresa”, al menos hasta junio, cuando vence su contrato. La noticia de la “bomba” llega en los calurosos días del “mercado telefónico”. Durante semanas se dio por hecho su viaje a Rai, para realizar un nuevo programa los jueves por la noche en la segunda cadena (entre las hipótesis también hay un regreso a Rai1, donde dirigió durante años “L’Arena”). Rumores que enfurecerían a Urbano Cairo. Dentro de La7 están tratando de minimizar el problema, pero Giletti se ha sentido aislado durante mucho tiempo: relaciones complicadas con el director de la red Andrea Salerno, a quien nunca le gustó la prensa de Giletti, convivencia cansada con Formigli, malos rollos con Gruber. Entre los pocos aliados de Giletti se encuentra el director de TgLa7, Enrico Mentana. Algunas opciones muy discutidas contribuyeron a su juicio político: la gestión, en plena guerra, primero desde Odessa y luego desde Moscú (donde enfermó en el aire), el asesoramiento a Fabrizio Corona para una entrevista con el cantante neomelódico Tony Colombo, la investigación investigaciones en Onlyfans. Mientras tanto, Giletti recibió la solidaridad del viceprimer ministro Matteo Salvini, quien esperaba “volver a verlo en video lo antes posible”. Tal vez no en La7.

