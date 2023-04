WhatsApp, cómo entender si tu perfil está siendo espiado Todas las señales para saber defenderte

Dado que hay un gran auge en las redes sociales y las plataformas de mensajería, siempre existe la sospecha de espiarlas.

Nos atrevemos a decir que alguien lo espió. Pero, en la práctica, hay muchos usuarios que están constantemente espiando a todos los usuarios por curiosidad o porque les gusta hacerlo, como investigar la vida de otras personas. A veces, también lo hacen por envidia y hablan, para bien o para mal, de esa persona en concreto con los demás. En resumen, hay muchas razones.

Las personas que más se preocupan por la privacidad tanto en la vida real como en la vida en línea no aceptan estos comportamientos. Quieren que todos se ocupen de sus propios asuntos. Pero lamentablemente, lamentamos decir que no siempre es así. De hecho, antes no era así. Este tipo de persona ha existido desde los albores del mundo.

no se puede quitar fisicamente? Sería un crimen. Y no creemos que sea el momento de ensuciar sus antecedentes penales. Supongamos que no hay nada que hacer, o por ahí. En la calle, en casa, hablando de la vida real, existen las medidas necesarias para evitar el espionaje. Pero cuando hablamos devidaEn las redes sociales o dentro de las plataformas de mensajería, las cosas se complican un poco más.

De hecho, muchos usuarios de WhatsApp aplican comportamientos para espiar otras cuentas y, obviamente, nadie podrá darse cuenta porque la plataforma no proporciona herramientas útiles para identificar a los fisgones. Pero, ¿cómo entonces puedes entender quién está constantemente interesado en sus perfiles? En este artículo te contamos exactamente sobre eso. Así que ten cuidado.

Espías de WhatsApp: aquí hay formas infalibles de rastrearlos y bloquearlos permanentemente.

Sí, lo haces bien. Existe la posibilidad de entender quién está espiando el perfil y, sobre todo, prevenir esta tediosa y molesta actividad. En realidad, hay dos formas. Los veremos a ambos y entenderemos cómo hacerlo en el caso de un dispositivo Android y en el caso de un dispositivo iOS. Ponte cómodo, lee y toma notas.

La primera forma de entender quién y con qué frecuencia está espiando nuestro perfil definitivamente la brindan los Estados de WhatsApp. De hecho, al abrir el estado compartido será posible saber quién lo ve y, sobre todo, quién lo hace con más frecuencia. El segundo método utilizado para el espionaje y control, por otro lado, es el método de visualización de las últimas fotos de acceso y perfil.

Son todas cosas entrometidas que pueden ser inofensivas, pero que en cierto punto se vuelven cansinas porque a uno le gustaría algo de privacidad. sin miedo. Porque hay una cura para todo esto. Y no estamos hablando de aplicaciones o sitios web de terceros. Puedes prevenir fácilmente estos comportamientos gracias a la propia plataforma.

Qué hacer en el caso de un teléfono inteligente Android.

En este caso, el procedimiento a seguir es muy sencillo. Primero, debe abrir la aplicación e ingresar a la ‘Configuración’ de WhatsApp. En la pantalla que aparece, toca Privacidad. Y aquí se te abrirá un mundo. De hecho, puede elegir quién puede ver su estado en línea, foto de perfil, información compartida y estado vistos por última vez. Y puedes elegir si pueden ver a todos, a nadie, solo a tus contactos, y puedes excluir a algunos de ellos. Tal vez lo que piensas es una persona ocupada.

Qué hacer si tienes un dispositivo iOS.

Una vez más, el procedimiento es muy fácil. Solo tienes que abrir la app, entrar en configuración, pulsar en Cuenta, Privacidad y Estado y desde aquí puedes elegir quién puede ver toda tu información, desde el último acceso hasta el estado, eliminando entre los usuarios lo que crees que es peligroso y molesto: En definitiva, un verdadero Persona ocupada.