Wall Street, rendimiento en sesión 6 de julio de 2023

Registro de los principales índices bursátiles de EE. UU. Descuentos de más de 1 punto porcentual. Los primeros datos del mercado laboral de junio en Estados Unidos mostraron una fuerte mejora en el empleo. Según los operadores, esto podría llevar a la Fed a confirmar la política monetaria restrictiva.

A las 16.55, el Dow Jones bajaba un 1,43% hasta los 33.780 puntos, mientras que el S&P500 cedía un 1,3%, hasta los 4.389 puntos. Un signo menos también es para el Nasdaq (-1,44% en 13.593 puntos).

Día positivo para META (+0,42% a $295,63). La compañía que encabeza Mark Zuckerberg ha anunciado el lanzamiento de una nueva red social que pretende competir con Twitter.

Las acciones del sector financiero, en cambio, están en rojo. Goldman Sachs y JPMorgan Chase perdieron un 1,99% y un 2,07%, respectivamente. El peor comportamiento es American Express (-3,71%).

Las existencias de petróleo también cayeron, luego de que el precio del crudo en Nueva York (el contrato vence en agosto de 2023) cayera por debajo de los 70,5 dólares por barril. Chevron y ExxonMobil bajaron un 2,42% y un 3,15%, respectivamente.