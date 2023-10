Voleibol, Italia cae derrotada por Alemania en el preolímpico

El primer grupo es crucial.

—

El primer grupo es difícil. Alemania lideró durante la mayor parte de la mitad, llegando incluso a 24-21, pero Italia logró lograr el milagro con una victoria 24-24. Pero los alemanes no se dejaron afectar: ​​pusieron el 26-24 en el minuto 28 gracias a Grover (siete puntos en el primer set), que en la víspera del partido destrozó al equipo anfitrión brasileño, que ahora corre el riesgo de clasificarse para el finales. París. Al comienzo de la segunda parte vemos a la vieja Italia tomar nuevamente la delantera. Los alemanes cometen muchos errores y no tienen el mismo ritmo que al principio del partido. Michelito aprovechó bien el golpe alemán para poner el marcador 25-18 en el segundo set, que duró 24 minutos. En la tercera fracción, la balanza vuelve al lado alemán. Con 17-14 en Alemania, Di Giorgi pide un tiempo muerto para intentar arreglar las cosas. Poco después llega Rinaldi en sustitución de Micheletto. El bloque alemán (siete puntos en el tercer set) marca la diferencia, y esto es precisamente lo que decidió el marcador 25-20 después de 29 minutos. Cuarto grupo. Italia regresa una vez más con Micheletto dejando a Rinaldi. Las cosas no van bien para los azzurri. De Giorgi anuncia más cambios de lo habitual. Por ejemplo Rinaldi en lugar de Lafia. El diámetro también cambia con Spertoli reemplazando a Giannelli. Buvolenta en Romano. Nunca habíamos visto a Italia sentirse tan incómoda en este torneo. Italia sigue en el partido por 17-22 por 21-22 y 23-24, pero los alemanes terminaron el partido con un marcador de 25-23 en el último cuarto en el minuto 28, con un total de 1 hora y 49 minutos. del partido.