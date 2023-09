Voleibol europeo: Italia en la final, Francia venció a Francia 3-0. El sábado en Polonia Mattarella también estará presente

Roma — Una vez más, realmente tenían que volver a verse. Italia contra Polonia, Después de un año. Spodek Arena entonces, Palatomatica ahora, Katowice y Roma se enfrentaron en una final con roles invertidos, y está claro que los azzurri, habiéndose encontrado de memoria, habiendo visto Yuri Romano Y Daniel Lafia Demolición Francia 3-0 en semifinales tras verlo Simone Giannelli En el trono con toques al estilo Messi y un elenco secundario que se convierte en un príncipe azul, después de estar desenfrenado, no quieren final del campeonato europeo Espejo del Mundial. Quieren completar la obra, habiendo demostrado su valía como grupo, como sociedad, y van directo al punto de la victoria para abrazar a los ausentes. Simone Anzani Y Roberto RusoCon la esperanza de recuperar el segundo gol contra Polonia.

Italia-Francia 3-0

Fue una celebración de un equipo, pero también de un deporte. Con jugadores amigos, el público canta su himno y aplaude el himno de sus oponentes. Hace un año, los polacos cantaron sus piezas a capella y permanecieron en el campo para honrar a su equipo y a Italia, y en Roma, donde a menudo se celebran los derbis de fútbol, ​​en Marsella siguen los aplausos y la selección francesa es respetada incluso en el momentos en los que están jugando sus partidos. Poner a Italia en una situación difícil Vivi De Giorgi En semifinales. Pero las dificultades son compañeras en el camino, y ahora Feifei ni siquiera necesita decirlo, sus padres lo repiten de memoria. Las dificultades son oportunidades, claramente de mejora. Han llegado, hay que abrazarlos, te hacen más fuerte. Se puede leer en los ojos de los azzurri, aquella noche en Bari, cuando vieron a las brujas con Holanda. Arriesgarse contra un equipo fantasma de la década de 1990 no reveló inseguridades, sino que elevó las defensas inmunes. Las dificultades descendieron como aves rapaces en el primer set, por lo que no conviene ceder dos errores de servicio y una diferencia de dos puntos frente a los campeones olímpicos. Pero el equipo italiano afrontó la dificultad, y ascendió en ese mismo momento en la Eurocopa, que antes era una celebración popular, y ahora se convirtió en el maestro del voleibol. Diámetros romanos, as. espiritoliEl balón de Lafia y Danka (6 puntos a estas alturas) dejó estupefactos a los franceses, que momentos antes se lo jugaban punto a punto. Y de nuevo, el final del tercer set, con Francia de vuelta, en ese momento micheletto Encuentra el as.

ruso herido

Pero Italia es un sistema de transformadores, donde puede suceder que veas transformarse al bate y al colocador, y Lavia se lo entrega a Giannelli que tiene manos prensiles. Es una sociedad en la que Rousseau se marcha por lesión, y el abonado pasa del banquillo hace un año al impresionante sustituto de Leandro Mosca, que impresionó en la Roma contra Francia.

Mattarella en la grada para el partido Italia-Polonia

Sábado frente al presidente MattarellaHabrá una Polonia que ya no tendrá afición, pero tendrá un jugador más. El ex lanzador de rayos cubano Wilfredo León. “Pero pagamos a cada uno por turno”, es claro Alessandro Micheletto. Es Italia De Giorgi.