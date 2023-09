Milán, en el derbi contra el Inter, incluso el empate es bueno: depende de Giroud | primera página

Aferrarse a Jiro. Para el derbi del sábado, y más aún, si cabe, en su debut en la Liga de Campeones tres noches después contra el Newcastle, el Milan descubrió que no podía desprenderse de su fiable delantero. Porque es cierto que Maignan es un gran portero, que también ascendió a titular en Francia, como su compañero rossoneri Theo Hernandez, pero para marcar goles de victoria, incluso de penalti.El único jugador verdaderamente irremplazable es el número 9, que, como era de esperar, ha marcado cuatro goles en sus primeros tres partidos del torneo.. Por eso, su lesión de tobillo la semana pasada con la selección hizo saltar todas las alarmas en Milanello y sus alrededores. Regreso inmediato del Giro a Italia y posterior aparición del tratamiento Tras evitar el riesgo de su ausencia el sábado, Aunque quedan algunas pequeñas dudas por diversos motivos. En primer lugar, hay que tener en cuenta que a finales de mes Giroud celebrará sus primeros 37 años como un gran profesional, campeón del mundo dentro y fuera del campo gracias a su formación, por la que se convirtió en Pioli y El cuerpo médico sabe que no podrán presionarle en todo momento.Partido de la temporada. Entonces, como consecuencia directa, conviene pensar en el partido de la Liga de Campeones del martes.Porque el simple cansancio posterior al derbi, o peor aún, un revés, podrían dejar a Pioli sin una alternativa convincente.

Es cierto que en el equipo, tras la quiebra de Origi y la cesión de Colombo al Monza, entró primero la dupla Forlani-Moncada. Okafor Y luego JovicPero al menos por ahora ninguno de los dos ha garantizado la misma aportación goleadora que Giroud. De hecho, el primero no es un verdadero goleador sino un segundo delantero, mientras que el segundo es una apuesta clásica de desesperación., que entre otras cosas aún no ha entrenado con sus nuevos compañeros, porque fue comprado el último día del mercado de fichajes, tras el fallido ataque a Taremi. Por eso el Milan se aferra a la experiencia más que nunca en esta reanudación del torneo A la cohesión de Jiro, cuyos objetivosIrónicamente, pero no tanto, será más necesario contra el Newcastle que contra el Inter.

en condicion clavijas Ningún jugador rossoneri tiene que hacer cálculos, con la dura “insinuación” de que los tres puntos contra los ingleses serán en realidad más importantes que los tres puntos del derbi, porque será el primero de un grupo de seis partidos y no de un torneo con treinta y ocho. Hay que recordar que hace un año, en su debut, el Milan empató 1-1 en Salzburgo y remontó tras el gol del Milan. OkaforLa falta de éxito en largas distancias obligó a los rossoneri a sufrir hasta el último día de clasificación.

Esta vez, como el Milan empieza en tercera división, el grupo es más difícil porque después del Newcastle habrá dos partidos consecutivos fuera de casa, contra el Borussia Dortmund y el Paris Saint-Germain. Por estos motivos será importante empezar bien en el derbi con Giroud y luego confiar en él también en la Liga de Campeones. Por una vez, si el francés no puede jugar los 90 minutos completos, Podemos empezar bien incluso con un simple empate el sábado.Porque romperá la racha de cuatro derrotas sin marcar un solo gol en los primeros cuatro derbis de 2023, lo que demuestra que el Milán no es inferior al Inter como muchos creen.

Obviamente el éxito será lo mejor., porque lanzará a los rossoneri solos a lo más alto de la tabla y por eso también Giroud será la mejor garantía al principio, recordando que él mismo marcó el doble adelantamiento en el derbi que luego llevó a los rossoneri hacia el campeonato final. Otra razón que debemos entender, a la espera de Okafor y Jovic, es por qué el Milán Él está muy apegado a Jiro.Sábado en Liga y martes en Champions.