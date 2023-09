La Juventus pide un contraanálisis a Pogba: ¿Qué pasa ahora? primera página

Dos días después de la noticia positiva de dopaje, Paul Pogba solicitó un test de antígenos después de que se encontraran restos de testosterona en su sangre el 20 de agosto al final del partido entre Udinese y Juventus. Se espera que los resultados aparezcan dentro de siete días, y luego se abrirá un doble escenario: Si Pogba da negativo en testosterona podrá seguir jugando sin riesgo de descalificaciónSin embargo, si se confirma el resultado, el jugador se defenderá ante el tribunal antidopaje en un intento de demostrar que no tenía conocimiento de haber consumido la sustancia.

Riesgo de exclusión – Si resulta que el jugador no estaba realmente consciente, el riesgo de descalificación alcanza un máximo de dos años, Sin embargo, si este gesto resulta voluntario, la descalificación se duplicará.. Una vez que se determine cuánto tiempo tendrá que estar de baja, la Juventus actuará en consecuencia: La idea del club es ir más allá de suspender el salario, para intentar negociar la rescisión del contrato Así que no sigue pagando por un jugador que puede estar indisponible durante años. Mientras tanto, en los próximos días se esperan los resultados del contraanálisis, un paso más para Paul en un túnel en el que ya no parece ver la luz.