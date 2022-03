Viva Rusia Ucrania 7 de marzo

Andrei Shevchenko vuelve a hablar de la trágica situación que vive su país, Ucrania. El conductor de “Che tempo che fa”, el ex futbolista, hace un sincero llamado a Italia: “Ayuda a mi gente, lo necesita”. “Cuando llegué a Italia, Italia me abrió el corazón -recuerda el exjugador del AC Milan-. Me hicisteis sentir como uno más de vosotros. Siento que Italia es mi segunda casa. Os pido por favor: abrid el corazón a mi gente, ayudar a las mujeres, los niños y los ancianos. Ellos necesitan su ayuda “. En cooperación con la Cruz Roja Italiana, Shevchenko organizó una campaña de recaudación de fondos que ya ha recibido donaciones de más de 100.000 euros.