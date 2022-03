“Alina Kabaeva, la amante de Putin, se esconde en Suiza con sus cuatro hijos”, así es la misteriosa exgimnasta rusa

alina kabaevacariñoso el presidente ruso vladimir putinEstará escondido por ahora. suizo Con sus cuatro hijos pequeños. Lo reveló Page Six, la página del New York Post que se ocupa principalmente de chismes y noticias de moda. De hecho, según la primicia no confirmada del periodista Serge Kanaev, de la relación de los dos nacerán dos niños. Y desde 2018, Putin también se ha convertido en abuelo de dos nietos. El presidente ruso está casado con Liudmila ScribnevaNacido en Kaliningrado (el enclave ruso entre Polonia y Lituania en el mar Báltico) en 1958, se licenció en idiomas en San Petersburgo. Matrimonio en 1983. Dos hijas: María y Ekaterina, esta última nació en 1986 en Dresden cuando su padre estaba sirviendo en la entonces Alemania Oriental. Entre las chicas, hay muy pocas fotos e información sobre su vida privada.

Alina Kabaeva, de la amante de Putin

Luego, el mismo sitio web estadounidense reveló más detalles sobre la condición de Alina: “Mientras Putin lleva a cabo su ataqueUcrania“Atacó a ciudadanos inocentes y provocó una crisis de refugiados, su familia está confinada en un chalet privado y muy seguro en algún lugar de Suiza, al menos por el momento, nos dijo una fuente”, explica el periódico.

Se informa que Kabaeva, la gimnasta medallista de oro olímpica, tiene cuatro hijos con el líder ruso de 69 años. Las fuentes declararon, según el sitio web de Page Six, que “los dos comparten dos hijas gemelas de 7 años, que nacieron cerca de Lugano, Suiza, en febrero de 2015. También se cree que tienen dos hijos más”. Una fuente le dijo a Page Six sobre los presuntos hijos de Putin con Kabaeva, de 38 años, “Alina tiene dos hijos y un gemelo con Putin que nació en Suiza”. “Todos los niños tienen pasaporte suizo, y creo que tú también”.