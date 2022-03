Los que ahora pueden escapar de Moscú ‘El futuro nos asusta’ – Corriere.it

para marco amarisio

Los billetes para los trenes a Helsinki y los coches y todoterrenos que hacen cola en el cruce con Finlandia no están disponibles. Entre las élites burguesas y mundiales hay quienes prefieren irse del país, y explican: «¿Rusia? El mundo exterior es más importante”.

Otros rusos tienen aún menos de ellos. Reservar el tren que te llevará a cruzar la frontera con Finlandia es imposible en cualquier buscador, los primeros billetes estarán disponibles el próximo 13 de marzo. En una semana. eternidad “Lo decidimos cuando empezamos a hablar de la aplicación de la ley marcial. Con lo que está pasando, el futuro nos parece incierto y no nos sentimos seguros”. Esto era primavera. El exilio del portavoz de Vladimir Putin, Dmitry Peskov, y luego del propio presidente ruso, no detuvo el flujo constante de pasajeros rusos hacia Finlandia. “Nadie quiere verse obligado a entrar en guerra”, dice Kira. “Tenemos treinta y cinco y treinta y siete años, lo que es suficiente para recordarnos cómo era la vida antes. Si no salimos, corremos el riesgo de perder nuestro trabajo y todo lo que hemos construido a lo largo de los años. No lo hacemos”. me lo merezco.”

Rusos “malos”

El té de Andrei y Kira sigue intacto. Es la noche de los malos pensamientos, las dudas y la incertidumbre sobre el futuro. Su dilema no es moral, sino económico. Saben que de ahora en adelante será muy difícil para su patria. “Si me siento como un mal ruso y egoísta, ¿cómo es que dejaron el dibujo? Para nada. Estoy tan asustado. Creo que es hora de irme. Pero no sé si alguna vez lo estaré”. poder volver a ver a mis amigos y parientes, y me duele mucho”. Ambos dejan a un anciano padre de este lado de la frontera, que no tiene ganas de acompañarlos. “Los entiendo”, dice. “Mi padre no está de acuerdo, para él Rusia es importante, pero no me siento culpable si digo que el mundo exterior es más importante para mí, porque así me criaron y eso me hizo estudiar. “Ambos se despiertan. Está claro que no creen en una despedida final. Quizás no se sienten preparados para ella”. “¿Qué pasará en los próximos días? ¿Cuándo terminará todo esto?”, pregunta ella. alguien realmente lo sabe. De todos modos, te deseo un buen viaje y buena suerte”.