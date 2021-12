Reglas de cierre y toque de queda contra la ola

La variante Omicron asusta a EuropaLos países corren para cubrirse con reglas, medidas y restricciones. Vuelven palabras como toque de queda y cierre. La infección se está extendiendo prácticamente por todas partes, y Gran Bretaña lidera el camino todos los días. Con 93 mil casos nuevos. No obstante, en Londres vemos con satisfacción la aceleración de la campaña de vacunación: 26,3 millones de adultos han recibido la tercera dosis, es decir, uno de cada dos mayores de 18 años.

Leer también

En el Viejo Continente, la ola no se detiene: las cifras son impresionantes, la escasez de hospitalizaciones es alarmante y los gobiernos están tomando medidas para frenar la ola. Los resultados de estudios y análisis presentan elementos que elevan el nivel de alerta: Omicron puede evitar parcialmente las vacunas y restaurar la cicatrización de la lesión..

En Holanda, volvemos a hablar de cierresSegún lo informado por RTL Nieuws: Los expertos y asesores científicos que están presionando al gobierno para que adopte medidas estrictas son vistos como la única forma de tratar de contener Omicron.

el Francia – No impondrá tampones a viajeros de otros países de la UE – Actúa contra la variante relámpago del primer ministro Jean Castix. Las unidades de cuidados intensivos del país albergan a unos 3.000 pacientes y la situación parece empeorar. El gobierno está trabajando en un proyecto de ley El cual será presentado al Parlamento a principios de enero y servirá para convertir la tarjeta sanitaria vigente en un certificado de vacunación. “Solo la vacuna contará en la pista, ya no los hisopos”, dice Castix. Hay alrededor de seis millones de franceses que aún no son inmunes al coronavirus y el panorama corre el riesgo de volverse insostenible.

Más allá del canal, el archivoIrlanda desempolva el toque de queda. Desde la medianoche del domingo a las 20.00 horas, los bares, restaurantes y discotecas dentro de los hoteles están cerrados. El mismo procedimiento es también para eventos culturales y deportivos.

el Dinamarca, después de 11.194 casos en las últimas 24 horas (20% relacionados con Omicron), se prepara para la prensa: el plan de la primera ministra Mette Frederiksen establece Cierre de museos, cines, teatros, parques animados, parques de atracciones y lugares para eventos. Las medidas, que prevén la aceleración de los programas de seguimiento y la campaña de vacunación, entran en vigor tras la aprobación de la Cámara de Representantes. También están surgiendo nuevas reglas para los restaurantes: tendrán que cerrar a las 11 de la noche, pero a partir de las 10 de la noche no podrán servir bebidas alcohólicas. La decisión se anunció la semana pasada para introducir un feriado de fin de año de una semana para las escuelas.

el AlemaniaMientras tanto, echó un vistazo a los comunicados y decidió clasificar a Francia y Dinamarca como zonas de alto riesgo a partir del domingo debido al alto número de contagios, lo mismo ocurre con Noruega, Líbano y Andorra, anunció el Instituto Robert Koch. Toda persona procedente de una zona de alto riesgo que no haya sido vacunada o no se haya recuperado completamente debe ser sometida a una cuarentena de 10 días: el proceso se suspende con una prueba negativa a los 5 días de la entrada.

Las posiciones nacionales individuales se elaboran, dentro de la Unión Europea, en el marco establecido por el ECDC, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades.

En el nuevo boletín, Italia se encontraba entre los seis países clasificados en el nivel de “preocupación moderada”, junto con Austria, Bulgaria, Islandia, Malta y Eslovenia. Mientras que el nivel de interés para toda la región cae de “muy alto” (8,3 sobre 10 en el informe anterior) a “alto” (6,8 sobre 10). El informe se refiere a la semana 49, que finalizó el domingo 12 de diciembre, y el pronóstico que contiene es para los próximos 14 días, es decir, las semanas 50 (que finaliza el 19 de diciembre) y 51 (que finaliza el 26 de diciembre). Para Italia y otros países del mismo “grupo”, los casos volverán a aumentar, pero el número de hospitalizaciones y muertes puede estabilizarse, mientras que el número de ingresos en la unidad de cuidados intensivos disminuirá.