De Francia a Grecia: así es como Europa intenta defenderse de Omicron

Con la proximidad de las vacaciones de Navidad, Europa busca reforzar la protección contra Coronavirus . El primer paso italiano para detener la carrera varante Omicron (Es posible que se agreguen otros prontoLa orden fue firmada por el Ministro de Salud. Roberto esperanzado que incluso enero 31, también introduce una confirmación de búfer para Suero Los que vinieron de los países de la Unión Europea a Italia y restablecieron la cuarentena por un período de cinco días para los no vacunados. En la Unión Europea, además de Italia, han impuesto la obligación de encuestar a los viajeros PortugalY Irlanda y finalmente, Grecia (El procedimiento es válido hasta 10 de enero).

El descontento de la UE

Un ejemplo que provocó indignación en la Comisión de la Unión Europea fue la falta de contacto previo y que Francia Ya declaró que no quería seguir. ¿Qué medidas están implementando otros países para limitar la propagación de una variante que, según un estudio de la Universidad de Hong Kong, tiene la capacidad de replicarse en bronquios humanos 70 veces más rápido que la variante? delta?

Francia: presión sobre los viajes desde Gran Bretaña

desde el sabado 18 de diciembre En Francia (donde “la variante Omicron se convertirá en dominante a principios de 2022” según el pronóstico del primer ministro, Jan Castex) Detenga los viajes no esenciales hacia y desde Reino Unido. Para salir al extranjero o hacer lo contrario, será obligatorio tener un motivo subyacente: por tanto, se excluyen los viajes “por motivos turísticos o profesionales”. Restricciones para personas vacunadas y no vacunadas. Los ciudadanos franceses y europeos que ya se encuentran en el Reino Unido aún podrán volver a ingresar Francia.

“Reduciremos la validez de la prueba para venir a Francia de 48 horas a 24 horas”, dijo un portavoz del gobierno. Jibril Attal. Además, los repatriados deberán “aislarse durante 7 días en un lugar de su elección controlado por las fuerzas de seguridad”. El plazo se reducirá a 48 horas si se realiza una prueba negativa en Francia.

Presidente francés Emmanuel Macron Por otro lado, descartó la interferencia en los viajeros que se desplazan entre países de la UE. “Frente a las variantes del virus, debemos seguir actuando como europeos. Las personas que han sido vacunadas no deben someterse a pruebas para viajar entre los estados miembros de la UE”, escribió en Twitter.

Alemania busca vacunas

“La libertad de circulación en Europa es importante” es la posición del nuevo canciller alemán Olaf Schulz “Seguimos los pasos de Francia”, explican los que se refieren al tema de las restricciones. Berlín, como París, también evalúa las presiones sobre las llegadas desde Gran Bretaña. Bavaria, uno de los estados más afectados por el repunte de la infección, ha pedido al gobierno federal que tome una decisión rápida para clasificar a Gran Bretaña como una región variable en riesgo debido a la rápida propagación de la infección. Omicrón. Luego, solicite una prueba de Prc obligatoria para quienes vengan del Reino Unido.

Mientras tanto, el ministro de Salud alemán dijo: Karl Lauterbach, advierte que el país debe prepararse para una nueva “ola fuerte” de Covid-19 vinculada a la propagación de la variante Omicron. El Instituto Robert Koch exigió que se mantengan y, en caso necesario, se intensifiquen las medidas restrictivas, porque el “desarrollo actual” de la epidemia es “sumamente alarmante”.

El gobierno de Berlín está en conversaciones con Rumania, Bulgaria, Polonia y Portugal para comprar dosis adicionales de la vacuna. Alemania espera poder contar con 70 millones de dosis para fines del primer trimestre de 2022: una cantidad insuficiente para satisfacer las necesidades del país.

España: Aumentan las infecciones, alarma por las vacaciones

Las infecciones están aumentando rápidamente y se encuentran en el umbral de 30 mil por día. Sobre la ministra de Sanidad española, Carolina Daraya“Todo apunta” que la ola de contagios continuará incluso después de las vacaciones de Navidad. El corredor verde es obligatorio para muchas actividades en la mayoría de las regiones españolas, pero no es un Madrid.

En la capital, la prevalencia de la variante Omicron es superior al 60% en casos positivos seriados de Covid. jefe de distrito, Isabel Díaz AyusoY esperaba que en las próximas semanas se produjeran “nuevos contagios” que se declararían “complicados” y pidió a los madrileños que “extremen la precaución” a la hora de reunirse “en casa y en espacios cerrados”.

Un ritmo récord de aumento de nuevas infecciones en regiones del norte como Navarra y País Vasco. El gobernador vasco pidió a los ciudadanos que limiten las reuniones familiares durante las vacaciones.