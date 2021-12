El primer trabajo vendido a través de NFT es una pintura para sus ojos – Corriere.it

Desde tecnología de elaboración

La ex primera dama anunció su deseo de ver negocios digitales a través de su sitio web. Las ganancias se destinarán a organizaciones benéficas, pero muchos puntos no están claros

Melania Trump si d agli NFT. La primera actividad, desde la despedida de la ex primera dama a la Casa Blanca, se refiere a una de las tecnologías más populares del año pasado. Si se elige NFT A. Palabra del año del diccionario CollinsAquí, también, la esposa de Donald Trump no perdió la oportunidad de probarlo. nuevo proyecto Encarna mi pasión por las artes.me apoyará Compromiso continuo con los niños a través de la iniciativa Be Best. A través de esta nueva plataforma basada en tecnología, equiparemos a los niños con habilidades informáticas, incluida la programación y el desarrollo de software, para prosperar más allá de su edad fuera de la comunidad adoptiva.