Fotos de Macron boxeando, hablemos de ello – Il Post

Algunos lo apreciaron, pero muchos otros lo interpretaron como un mensaje político populista y una expresión de masculinidad grotesca que recuerda a las campañas de divulgación de Vladimir Putin.

El martes en el perfil de Instagram de Soazig de la Moissonnière, fotógrafo oficial de Emmanuel Macron, Se publicaron dos fotos Se muestra al presidente francés golpeando un saco de boxeo. Varios periódicos franceses e internacionales hablaron sobre las fotografías: guardiánque recogió en un artículo Fueron recibidos con “una mezcla de elogios y consternación”, escribió.

Hay dos imágenes y son en blanco y negro. Macron es la mitad de alto, viste camisa oscura y guantes, y en una de las dos fotos, la más comentada, tiene el rostro tenso por el esfuerzo, los dientes apretados y los bíceps a la vista.

En las redes sociales, muchas personas comenzaron a comparar en broma a Macron con Rocky Balboa, el personaje interpretado por Sylvester Stallone, mientras que otros vincularon las imágenes al intento del presidente francés de parecer “fuerte” respecto a temas internacionales serios y actuales: por ejemplo, la última postura de Macron. Declaraciones sobre la posibilidad de que los países occidentales envíen sus soldados a Ucrania para ayudar al ejército a afrontar la invasión rusa.

Historiador Eric Ansó Escrito en X (en Twitter) que las imágenes “revelan la nueva masculinidad populista que algunos líderes adoran hoy, empezando por el maestro del género (hasta ahora): Vladimir Putin”. De hecho, Putin no es ajeno a tomar fotografías o… video Diseñado para mostrar su masculinidad, lo muestra cazando ballenas, disparando, montando a caballo sin camisa, jugando hockey sobre hielo, derrotando oponentes en judo, pilotando aviones de combate o haciendo caminatas en la taiga siberiana.

En las últimas horas, Emmanuel Macron subirá al escenario de su sala de boxeo.

Estas fotografías fueron tomadas y distribuidas por el fotógrafo oficial Soazig de la Moissonnière.

No sé si está editado o redactado, no importa.

¿Qué sabes?, en venganza,… pic.twitter.com/WrXa84QxEn – Eric Anceau (@Eric_Anceau) 20 de marzo de 2024

Sandrine Rousseau, científica medioambiental y diputada feminista Comentario Imágenes de Macron hablando de “símbolos masculinos” y “miseria política”: “Qué derrota para el progresismo. Qué pobreza de comunicación política”.

Incluso en un objetivo En el periódico Al-Yassar Liberar El columnista Jonathan Bouchet-Petersen citó la “virilidad” y el “farcismo en el ejercicio de sus funciones” y describió a Macron como “Rocky Macron”. Bouchet-Petersen escribió que inicialmente creyó que las imágenes fueron generadas por inteligencia artificial y fueron el resultado de una provocación. También destacó que las imágenes son un mensaje político claro y parecen recordar los intentos de Putin de mostrar su poder.

Finalmente, el columnista se refirió a un muy comentado incidente de 2017 entre Macron y el entonces presidente estadounidense Donald Trump, amante de los apretones de manos repentinos y fuertes. El presidente francés afirmó luego que se había enfrentado a Trump, en un momento en el que las tensiones entre Trump y varios países europeos eran muy altas. En aquella ocasión, Macron dijo: “Debemos demostrar que no haremos pequeñas concesiones, ni siquiera simbólicas, pero no daremos a estos asuntos una cobertura mediática significativa. Donald Trump, el presidente turco o el presidente ruso en la lógica del equilibrio de poder, y eso no me asusta. “No creo en la diplomacia pública de vergüenza, pero al mismo tiempo, en los diálogos bilaterales, no concedo nada: así es como nos ganamos el respeto”.

el vecesEn el dice Las fotos nos recuerdan cómo bromeaba Boris Johnson en 2022 dicho Que los líderes del G7 deberían haber mostrado sus músculos para demostrar que eran más duros que Putin: “Johnson fue sarcástico, pero algunos franceses ahora se preguntan si el presidente Macron no lo tomó en serio”. el veces Finalmente añade que Macron optó por responder a las fotos de Putin montando a caballo y posando en topless para Robert De Niro. toro salvajeUna película de 1980 dirigida por Martin Scorsese, basada en la autobiografía del boxeador Jake LaMotta.

Otros periódicos y revistas franceses describieron las fotos. De una manera más satisfactoria Recuerde, Brigitte Macron ya lo hizo Decir Cómo su marido entrena dos veces por semana durante 45 minutos y que la presidenta ya fue fotografiada con guantes en público: en 2017 Para apoyar la nominación París en los Juegos Olímpicos de 2024 y en 2022, durante su campaña de reelección.

Otros recuerdan uno imagen Un funcionario de Macron publicó en 2022, nuevamente durante la tan comentada campaña electoral: El presidente estaba sentado en un sofá color mostaza con la camisa blanca desabrochada, dejando al descubierto su pecho peludo.

