El fundador de Telegram aseguró a los ucranianos: “La privacidad es sagrada. En 2014 me expulsaron de Rusia por no proporcionar sus datos en Vk”

Fundador de telegrama pavel durov Tranquiliza a los usuarios ucranianos: Su privacidad no será violada.. Y lo hace en la misma plataforma de mensajería, que se está convirtiendo en el principal medio de comunicación de la resistencia ucraniana contra la invasión de Rusia. En su propio canal -Durov Channel- el empresario con la triple ciudadanía rusa, francesa y San Cristóbal y Nieves “responde a las personas que se preguntan si Telegram es de alguna manera Menos seguro para los ucranianosporque una vez viví en Rusia “. Comienza diciendo:” Si sigues mis publicaciones, entonces conoces a mi familia por parte de madre. Tiene sus raíces en Kiev.. Su apellido de soltera es ucraniano (Ivanenko) y todavía tenemos muchos parientes que viven en Ucrania. De ahí esta trágica lucha. Es personal Yo y Telegram por igual”, escribe.

Pero no solo eso: Durov, quien también es el fundador VK (VKontakte), la red social más popular en Rusia y Ucrania, recuerda cómo me vi obligado a abandonar la sociedad y el país precisamente por Rechazo Para proveerInteligencia de Moscú Datos de sus usuarios ucranianos. “Déjame decir ¿Cómo terminó mi carrera? En Rusia “, como se afirma en la publicación. “Hace nueve años yo era el CEO de Vk. En 2013, la Agencia de Seguridad Rusa, FSB, me pidió que le proporcionara un i Información personal De usuarios ucranianos de Vk Estaban protestando contra un presidente prorruso. (Ex jefe de estado Viktor Yanukovych, entonces)”, afirma el empresario.se negó a obedecer, porque habría sido una traición a nuestros usuarios ucranianos. Inmediatamente después me despidieron de la empresa que fundé y me obligaron a abandonar Rusia”.

“Perdí mi trabajo y mi casa, pero lo haría de nuevoSin dudarlo “, escribe Durov. “Sonrío con orgullo porque releí mi carta en VK de abril de 2014, informando solicitudes del FSB y respondiendo con mi marca registrada: perro con capucha. Cuando me opuse a sus demandas tenia mucho que perder. Todavía vivía en Rusia, y mi antiguo equipo y compañía tenían su sede allí. Han pasado muchos años. Han cambiado muchas cosas: ya no vivo en Rusia, ya no tengo empresas ni empleados en el país. Pero una cosa sigue siendo la misma: Defiendo a nuestros usuariosel resto no importa. El derecho a la privacidad es un derecho sagradoAhora mas que nunca.”