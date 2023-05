Visita Tijuana, la ciudad más peligrosa del mundo y por qué ahora

Descubre lo que es La ciudad más peligrosa del mundo. No es tan inmediato: entran en juego muchos códigos Tasa de homicidios por cada 100.000 habitantesen la presencia de Traficantes de drogasEl Delitos menoresEl Popularidad de las fuerzas del orden Aún más. Muchos de estos lugares son conocidos por la violencia brutal que se puede ver en las calles, y no solo es peligroso vivir allí. Ir de vacaciones. Evidentemente, no denigramos en modo alguno estos objetivos, sino que nos limitamos a contar el lado tristemente conocido que une a muchos adultos. Ciudades alrededor del mundo .

¿Cuál es la ciudad más peligrosa del mundo?

allá La ciudad más peligrosa del mundo. consideró tijuana: su relación 138 asesinatos A cada cien mil ciudadanos (aunque las fuentes no siempre están de acuerdo) se une un número mucho mayor Tiroteo, Secuestros Y robos a mano armada. Si bien es cierto que esta narración no debe ser sensacionalista ni pronunciada, hay que tener en cuenta que hay entornos de los que procede. No recomendado Salir, especialmente si no eres local: es importante permanecer lo más cerca posible Rutas turísticas y la zona con mayor número de delitos registrados sin salir del centro de la ciudad por la noche; Zonas como Avenida Revolución, Paseo de los Héroes Y Calle Coahuila Generalmente son seguros, gracias a una buena proporción de policías. Sánchez Tabota Y chimenea verde Suelen venir en su lugar No recomendadoAsí como todas las calles cercanas.

Una de las principales razones de la alta tasa de homicidios en la ciudad más peligrosa del mundo La guerra de bandasInevitablemente condiciona al mayor. Violencia Capturar la ciudad: por supuesto, es probable que ningún turista se involucre en estas peleas robos o el estafas. En cualquier caso, siempre se recomienda precaución.

Otras ciudades más peligrosas

El México Tiene la triste reputación de albergar muchas de las ciudades más peligrosas del mundo, como acapulco: Un lugar conocido por su belleza, sin embargo, tiene una tasa de homicidios 111 por cada 100.000 personas se ven afectadas. La máxima presencia de policías te permite disfrutar plenamente de los mejores momentos. Rutas turísticas de la ciudad, está bien vigilado por las autoridades, pero se desaconseja ampliamente salir de estos carriles y entrar en zonas urbanas con plena autonomía.

Más Juárez Siempre se ha hablado del gran problema de Violencia Y delitotuvo un gran impacto Disminución de turistas Una vez que un lugar para los principales eventos musicales. Algunas guías recomiendan moverse en vehículos equipados para darte una idea del ambiente que estarás respirando. Vidrio a prueba de balas. Los tiroteos, robos y robos de vehículos parecen ser parte de la vida cotidiana.

Isabel FernándezBuenas fotos

Ciudades más violentas de Venezuela

va más allá de los límites de México Nos encontramos con una de las ciudades más peligrosas del mundo, a saber Caracas. La ciudad venezolana es conocida por su tragediaViolencia diaria excepcional La alta tasa de homicidios (100 por cada 100.000 habitantes) es un reflejo de la situación incontrolable: aquí la causa principal, más que la guerra de pandillas.Pobreza extrema Una gran parte de ella está habitada por personas. Muchas personas y familias son adultos. Dificultad económica Y a menudo la violencia es la única manera de vengarme ingredientes primarios; Es fácil imaginar que en un entorno así el ritmo de robos, robos, asaltos y asesinatos es muy bajo.

El Venezuela Uno de los estados más peligrosos del mundo: Además CaracasOtro lugar conocido por la violencia extrema. ciudad Guayanacon 78 asesinatos por cada 100.000 habitantes y muy alta tasa de transmisión. Más ciudad BolívarEl sureste del país es un lugar conocido principalmente por este lado oscuro.

Las ciudades más peligrosas de Europa

No solo la ciudad más peligrosa del mundo, sino también de Europa. creer Una de las mayores bases de datos existentes en el mundo de datos proporcionados por los usuarios sobre la vida en las ciudades: este sitio se encarga de recopilar y archivar Toda la información posibleDel costo de vida a la conveniencia logística, incluida la indexación delito. Teniendo en cuenta varios parámetros relevantes macros Y Delitos menoresEl software genera un ranking actualizado en el que se enumeran varios centros urbanos sobre una base. Valor numérico exacto: De este ranking parece que es la ciudad más peligrosa de Europa bradfordEn Inglaterra.

alan baxterBuenas fotos