vincitori Mahmood e Blanco con Brividi- Corriere.it

Ecco il racconto della serata, minuto por minuto.

1.43 I tre finalisti entrao dunque sul palco e Amadeus prende la fatidica busta: Gianni Morandi terzo. E pochi si potevano immaginare questo risultato. A vincere, sono Mahmood y Blanco: un esito meno sorprendente, sono stati in testa dall’inizio alla fine, con quelle voci (specie quella di Mahmood) hanno incantato l’Ariston e soprattutto sono davvero al passo con la modernit, per temi e actitudine. Una circostanza non scontata, fino a qualche anno fa. Ora, almeno per ora, Sanremo al passo coi tempi.

01.38 Ci siamo: si parte del premio della critica, meritevolmente assegnato a Massimo Ranieri che senza dubbio ha presentato il brano pi politico del Festival. La sala stampa incorona Gianni Morandi, il miglior testo quello di Fabrizio Moro, mentre l’arrangiamento pi riuscito quello di Elisa. Siamo davvero agli sgoccioli en attesa della decisione finale.

01.12 E siamo alla clasifica provisoria da cui uscir la terna in cui vi sar il vincitore. a va sans dire: se la giocheranno quelli che tutti immaginavamo, Elisa, Mahmood e Blanco e Gianni Morandi. Ritorna Sabrina Ferilli con una divertente poesiola che serve per allungare il brodo in attesa del verdetto definitivo. Stessa funzione per la prezzemolina onnipresente Orietta Berti che si cimenta con un pezzo modernissimo, firmato apposta per lei da Hell Raton Luna Piena. E cos Rovazzi, l’ennesimo che omaggia Mara Venier, Nostra Signora della Televisione che domani ospiter tutti nel suo salotto di Domenica In.

00.33 Si concluye la parentesi italiana de Ana Mena: andata male, queste sonorit da sagra paesana forse non sono pi in sintonia con un Sanremo del 2022. Come il Sesso occasionale di Tananai, stonature a gog e ingenuit non all’altezza di questo palco. Invece Giovanni Truppi uno che ha bisogno del suo tempo per essere compreso, non da pronto consumo. E , alla fine della corsa, il brano viene fuori con tutta la sua delicatezza. Si chiude con le Vibrazioni, sono un po’ invecchiati i ragazzi di Dedicato a te, dopo l’esplosione dei Mneskin era davvero difficile rappresentare il partito del rock. Per sono sempre onesti. In attesa del trio finale che competer per la vittoria, tiempo extra con mengoni che saluta

00.00Dopo l’ultima apparizione di Orietta Berti e Rovazzi, la gara volge verso la conclusione con Yuman: altra voce nera importante, sicuramente il pi interessante dei tre giovani arrivati ​​​​fin qui. Achille Lauro, tutti in attesa di una nuova trovata che stavolta non arriva: allora resta la canzone. Che rimane il lato b di Rolls Royce. Poi il doveroso omaggio a Raffaella Carr, che qui condusse un’edizione nel 2001, sicuramente migliore di quello tributato ieri da Tananai: Standing ovation per lei, mentre viene presentato il musical Ballo Ballo. READ Giorgio Armani canceló los desfiles de moda masculina Emporio y Giorgio Armani en Milán y el desfile de alta costura en París - Corriere.it

23.40 Ed ecco Gianni Morandi, il nostro giovane anziano: spazza via le polemiche di giornata, Jovanotti che sarebbe stato il suo doping. Ascoltandola bene questa Apri tutte le porte, non un semplice divertissement giovanilista, ma una canzone con tutti i crismi. E potrebbe arrivare fino alla fine. Ritorna Sabrina Ferilli para una celebración importante: Lucio Dalla, morto dieci anni fa. E ci manca ancora tanto. Ecco un’altra scoperta di questo Sanremo: ringraziamo Donatella Rettore per averci fatto conoscere Ditonellapiaga, voce e attitudine soul davvero niente male.

23.21 il momento del superospite di serata Marco Mengoni che ingaggia unconfronto Dialetico con Filippo Scotti, il Giovanni attore consacrato dall’ultimo Sorrentino di stata la mano di Dio sul Frainteso senso della libert di parola, con la gram. E poi ripropone L’essenziale con cui sbanc qui nel 2013. Ecco un altro idolo dei giovani, Sangiovanni: si mette a innanzitutto a sfruculiare Amadeus, noto interista, mettendogli una sciarpa rossonta perfit aldera al colby,. Al di l delle simpatie calcistiche, il ragazzino (gli anni qui sono 19) riesce a stagliarsi un po’ dal plotone dei cantanti teen (mai cos tanti quest’anno, come si visto), con una nota madura de interpretación.

23.00 Arrivati ​​​​alla fine e, a dieci anni dal trionfo di Non l’inferno, Emma non riuscita a convencer con questo pezzo, mai decollato, nonostante la notoria voce imperiosa della pugliese. Ed eccoci ai favoriti, Mahmood e Blanco: cos’altro aggiungere alla performance perfetta fin qui della coppia? Forse che in un gioco di riequilibri, se Mahmood e rimane un marziano anche Blanco oramai vola molto in alto. E ci si dimentica che ha solo 18 anni. Manco Ramazzotti, quando trionf qui era cos giovane. Highsnob e Hu: grazie a questi due abbiamo scoperto una nuova grande voce, quella di lei.

22.40 Volteggiano leggiadre le Farfalle della nazionale di ginnastica ritmica e preludono all’esibizione di Michele Bravi. E’ stat come un diesel, il fu figlioccio di Morgan a X Factor (che l’ha lodato pubblicamente) ed ha ragione il suo mentore nel dire che l’autenticit una delle sue cifre migliori.La cifra migliore dei La Rappresentante di Lista la sperimentazione: il brano definitivamente maturato, ascolto dopo ascolto, ora oltrech sulle sonorit funky-elettronico-danzereccie ci si pu anche concentrare sul testo (e non solo sull’esplicito di dietro): “la fine do del de monido un gli che incisi di Festival de Quest. E alla fine scatenati coinvolgono tutto il pubblico con un ciao ciao a cappella. READ Palermo, falleció el vocero de Radio Time, Gioacchino Caponetto: lágrimas y dolor en las redes sociales

22.25 Si riparte con Elisa: partita in quarta, sembrava la vincitrice annunciata, le sue certezze sono venute un po’ meno col prosieguo della gara, di l gli intoccabili Mahmood-Blanco, di qua il Morandi rmontante sc rmontante anche graziva a performance una canzone perfettamente sanremese per atmofere e toni, ma, al netto della sua voce stellare, forse non pasta scrivere un pezzo troppo classico. Vedremo. Ecco l’Irama della bizzarra (e discuta) performance con Grignani di ieri: via l’ingombrante amico, Irama di nuovo da solo. Ma, come lui nella serata delle cover, anche questa canzone rimane sullo sfondo, non riesce ad acquisire personalit.

22.06 Ritorna Sabrina Ferili: il momento oramai canonico del monologo. L’attrice scherza sul fatto che tutti gli argomenti siano stati gi toccati, le donne, l’amore (ironizza sui profili di copia di Amadeus e Morandi), il riscaldamento globale, la pandemia. E alla fine concluye: Perch la presenza mia deve essere legata a un problema? e l’Ariston estalla en una risata. Perch ha ragione, la leggerezza non superficialit e la sua storia la dimostrarlo, una che sa ridere e far ridere, ma quando era necessario, ma non le ha mai mandato a dire. L’abbraccio al figlio di Amadeus suggella la definitiva conquista dell’Ariston.

21.51 Per Noemi vale il discorso contrario di Ranieri: ieri straordinaria nei panni di Aretha Franklin, oggi senza troppi colori con questo brano che non riuscito a prendere definitivamente il volo durante il Festival. Fabrizio Moro invece avrebbe potuto portare questa Sei tu a qualunque dei suoi Sanremo precedente: difficile distinguerne temi, intonazione, arrangiamento. Dargen D’Amico vince invece il premio del pi simpático di quest’edizione, scanzonato quanto basta, ma in fin dei conti, come detto, induce a pi di una riflessione: il mondo della notte, dei piccoli club, colstato il pi pandemia; E fa bene Dargen a prendersela con le istituzioni che non fanno niente per le piccole realt della musica.

21.30 E che dire della sempiterna aquila di Ligonchio? Il brano avrebbe potuto essere presentato in gara a Sanremo 1974, ma la sua incredibile vitalit, a dispetto di qualche sfondone (vedi il caso con la sospechosa nemica Drusilla), un esempio per tutti. Per invecchiare c’ sempre tempo. I vecchi ei giovani, troppo: anche Aka7even, dopo cinque giorni di gara, con questa Perfetta cos si fermato alle superiori . Massimo Ranieri invece meno male che tornato in gara, dopo quel Pino Daniele denaturato con Nek nella serata delle cover: questo brano potente, quest’invocazione al mare spesso non amico degli uomini che close fortuna di questo brano potente, quest’invocazione al mare spesso non amico degli uomini che cercano fortuna di questo brano al stagione come se fosse un ragazzino) meritano in pieno la ovation che il pubblico gli tributa. READ Monica Vitti, morta l'attrice icona del cinema italiano. El anuncio del marito

21.13 Ecco Rkomi, lo manda Vasco, con cui si cimentato ieri in una versione un po’ troppo edulcorata dei suoi classici pi sulfurei: scende anche dal palco come Grignani ieri (e Piero Pel qualche edizione fa), maaac credit nonare basta conversione da rapero a balancín. Irrompe Sabrina Ferili. Ed tutta un’altra furia, una vivacit che scuote tutto il palco, condite battute in romanesco sul’iperattivismo di Amadeus, forse l’avevamo dimenticata, ma subito padrona del palcoscenico mentre chiama seanti foeros’ dimenticata all casa.

21. 00 Ma storia di ieri, la gara parte con il giovanissimo Matteo Romano: ieri ci ha deliziato con Malika Ayane e Elton John, proponendosi davvero come un artista per tutti i pubblici, stasera invece di nuovo tutti i most suoi unanni ventno’ davvero orientato ai adolescencia , riserva da cui non riuscito a uscire. Come non stata in grado di entrare in un’altra dimensione Giusy Ferreri, quella sofisticata, quasi Brechtiana, proposta in Miele, forse troppo incatenata alla sua precedente cifra pi nazionalpopolare.

20.53 Ci siamo, l’Inno di Mameli presenta le battute finali di questo Amadeus ter, segnato dal record di ascolti, da qualche polemica e dal gradimento generale, testimoniato, a proposito di bandiera e istituzioni, dalla telefonata del (neo al) presidente Mattore. Che spiega, con dovizia di particolari , il meccanismo della votazione, in passato fonte di Discussioni (proprio con uno dei protagonistai di questa sera, Mahmood, vivacemente contestato da Ultimo, anni fa). Quest’anno, il capitolo polemiche ha riguardato soprattutto l’esibizione di Jovanotti ieri, chiamato troppo a ridosso della serata cover, per qualcuno avrebbe favorito eccessivamente Morandi.