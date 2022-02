Che le sorprese di San Valentino abbiano inizio! – Grande Fratelo VIP

Se alejandro mi Sophie possono festeggiare il loro San Valentino insieme, gli altri inquilini della Casa sono costretti a vivere distancei dai loro amati il ​​​​giorno che celebra gli innamorati. Per rendere un po’ più felice questo giorno anche per loro il Grande Fratello ha in serbo per loro delle sorprese inaspettate che vengono annunciate da Jéssica mi Lulú: “Vipponi, San Valentino nella Casa del GF inizia… ¡además! Sono arrivate le prime sorprese d’amore da parte dei vostri affetti fuori da qui… ¡Buon San Valentino a tutti!” Seduti sui divani i VIP attendono impazienti di scoprire chi saranno i fortunati a ricevere un messaggio d’amore dalla persona che amano. Il primo videomessaggio è da parte di Lilì, la fidanzata di david. “Lo sguardo della mia anima punta verso il tuo stesso orizzonte, il tuo cuore così puro e così nobile è ciò che mi ha fatto innamorare perdutamente di te”: sono queste solo alcune delle bellissime parole destinate all’attore che – con gli occhi pieni di gioia – ringrazia la sua fidanzata dichiarando tutto il suo amore per lei. Per Miriana arriva una dedica musicale da parte di biagio che le dedica la canzone che è diventata la colonna sonora della loro conoscenza: “Brutta”. “Mi manchi, sii forte e continua a ballare!”: la moglie di Kabir non fa mancare un messaggio toccante anche per lui: “Ciò che amo e di te è che nonostante tutto ciò che hai sopportato nella vita, in amore non ti sei mai arreso. “Se potessi rivivere la mia vita, la rivivrei con te ancora e ancora”. Ultimo ma non per importanza è Giucas che riceve gli auguri di buon San Valentino da parte della sua compagna Valeria che, con l’esuberanza che la caratterizza, gli dedica una canzone con una performance impecable. READ Hombres y mujeres, Vasco desea a Alessandro Rossa Non tutti hanno ricevuto il pensiero che si aspettavano ma San Valentino è appena iniziato e il Grande Fratello, si sa, riserva semper inaspettate sorprese…

C’è ancora una sorpresa per Davide: oltre al videomessaggio, Lilì ha preparado per lui una scatola piena di regali per celebrare il loro amore. L’attore esce dal Confessionale e mostra subito i doni ricevuti. All’interno di una scatola il VIP ha trovato una lettera, conservata all’interno di a delle sue bottiglie di birra con sopra le loro foto più belle e una foto del loro cane. Tutte le donne in veranda guardano felici i regali ricevuti dall’attore e si augurano che anche per loro siano in arrivo delle sorprese belle come questa.

Miriana pensava che la dedica musicale fosse l'unico pensiero che Biagio le aveva risservato ma si sbagliava! In Confessionale la VIP ha recibido una carta de amor de la parte dell'opinionista ma ad ostacolarne la lettura ci si mette la scrittura dell'opinionista, non semplice da interpretare! Miriana chiede a Manila di aiutarla a decifrare le parole di Biagio: "Mi è difficile dirti queste parole senza poterti guardare negli occhi, sentire la tua energia, stringerti tra le mie braccia e morderti" legge l'ex señorita italia. "Chi tocca te è ven se tocasse me" continua a scrivere Biagio, deciso in tutto e per tutto a difendere il suo amore per Miriana: "Lo sai che non sono mai stata difesa così?" commenta Miriana, felice di aver trovato finalmente un uomo pronto a darle quello che non ha mai ricevuto prima d'ora. San Valentino è appena iniziato…quali altre sorprese aspettano i nostri VIP?