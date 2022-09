Una imagen teaser del nuevo juego, compartida por Jeff nuevamente. ¿Próximo anuncio?

Lo sabemos Hideo Kojima está trabajando en un juego de realidad virtual que se anunciará en el Tokyo Game ShowEn estas horas, el productor y diseñador de juegos japonés inmediatamente compartió una misteriosa imagen teaser en sus perfiles sociales. Compartido por amigo cercano Jeff Kelly.

De hecho, la imagen en cuestión no permite entender mucho sobre la naturaleza del proyecto, el cartel muestra a una chica con el pelo largo y claro y un rostro oculto en la oscuridad. Cubierto con las palabras ¿Quién soy yo?. Tenga en cuenta, sin embargo, que hay un cierto icono en la parte inferior, que es un icono que en realidad podría ser el logotipo del juego.

los Sitio web de Kojima Productions No aporta prueba específica al respecto, La imagen ha sido renombrada 0XF7K4P59BX0 Sin embargo, además de la página que aloja, no sabemos si esta secuencia podría proporcionarnos información sobre el supuesto título del juego.

En este punto, la curiosidad claramente está aumentando.Hoy en día, el Tokyo Game Show comienza oficialmente hoy y finaliza el 18 de septiembre. Hideo Kojima está desarrollando un juego de Xbox con Microsoft The Redmond House realizará un espectáculo el 15 de septiembre a las 11:00 a.m. hora italiana. ¿Están los dos relacionados o no? Lo sabremos en las próximas horas, tal vez ya durante el día de hoy.