Suscríbete para leer todos los contenidos de M.it sin publicidad – Nerd4.life

allá anuncios de internet A nadie le gusta ella. aprox. Definitivamente no es del agrado de quienes queremos disfrutar de artículos, noticias y videos sin ser interrumpidos o distraídos por un anuncio. Ya sean banners estáticos, videos de pocos segundos o animaciones elaboradas, no hace mucha diferencia: todos estamos de acuerdo en que navegar por Internet sería una experiencia mucho más agradable sin él.

Sin embargo, la publicidad online siempre ha estado ahí principal fuente de ingresos Multiplayer.it, y gracias a los ingresos relacionados con la publicidad, el equipo editorial a lo largo de los años ha podido crear una gran cantidad de contenido de alta calidad, informar sobre eventos en todo el mundo, invertir en producciones en vivo y publicar una gran cantidad de artículos de noticias. todos los días.



múltiples +

Sin embargo, aunque un buen segmento de lectores comprende la importancia de la publicidad para muchos datos en línea (especialmente para datos grandes y estructurados como este), cada vez que realizamos encuestas y preguntamos Respuesta Para los lectores, las incursiones en pancartas, gráficos introductorios y superposiciones siempre han estado en lo más alto de la lista de críticas.

darse cuenta La publicidad no puede simplemente desaparecer (o incluso simplemente reduciendo el tamaño) Sin reducir la producción editorial, nos hemos preguntado durante meses cuál podría ser la alternativa, también observando detenidamente lo que otros sitios de noticias han hecho en el extranjero y en Italia.

La solución que encontramos, Multijugador.it Pluses un servicio de suscripción en el sitio que le permite leer páginas sin anuncios (Aquí te explicamos cómo funciona). Ahora bien, es importante señalar que no es un cortafuegos: Las noticias, las reseñas y el contenido que publicamos todos los días, naturalmente, seguirán estando disponibles incluso para aquellos que no quieran suscribirse. Si la publicidad no es un gran problema para usted, nada cambiará. Asimismo, no habrá otros complementos exclusivos para suscriptores por el momento: sin embargo, hay que decir que en un sector tan extraño y sofisticado como el de la publicación online, decisiones como esta pueden cambiar en el futuro, pero hoy Multiplayer.it Plus está dirigido a aquellos que quieren leer el sitio Sin publicidad. Ni mas ni menos.

Proponer una solución de esta naturaleza es una apuesta que esperamos sea aceptada favorablemente por toda la comunidad, una apuesta que nos gustaría que funcione y represente ejemplo positivo. En este sentido, continuaremos escuchando los comentarios recibidos para comprender mejor sus preferencias y lo que necesita reforma, con la esperanza de fortalecer la relación de colusión que ha existido durante años entre la redacción y los lectores.

en nuestra area Página dedicada Multiplayer.it/Plus Encuentra toda la información y formas de apuntarte.