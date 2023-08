Un perro corre en el metro y se sienta en el centro, lo que pasa te deja sin palabras

Este perro corre como un loco dentro del metro y luego se sienta en el centro. Lo que sucede a continuación deja a todos boquiabiertos.

Los perros son el mejor amigo del hombre, siempre están de nuestro lado. Pero, obviamente, aquellos que no tienen un amigo de cuatro patas pueden tener dificultades para entenderlo. Un perro, a diferencia de muchos otros animales, es fiel a ti y sobre todo comprende cuando estás en problemas, amargado o triste.. Con simples gestos, puede mejorar tu día y, sobre todo, hacerte sonreír de nuevo. Pero hay cachorros y cachorros, obviamente no todos domesticados, y algunos que viven en pura libertad. En este caso, son considerados perros callejeros, y esto sucede porque pueden haber sido abandonados previamente por familias anteriores.

La historia que veremos hoy es muy especial, ya que el perro juega el papel de la historia. Este perro estaba en un metro, cuando en un momento comenzó a correr salvajemente. Luego se sienta en medio del metro, pero lo que sucede unos minutos después deja a todos verdaderamente boquiabiertos. Pero tratemos de entender juntos qué pasó en esos minutos.

Este perro corre en medio del metro.

Un hombre llamado Ellie conduce a la estación de metro de Kiev-Koltsevaya casi todos los días.. Ellie es una trabajadora que prefiere usar el transporte de su ciudad para ir al trabajo y volver a casa, ya que es más conveniente y eficiente. Ha intentado varias veces hacer el viaje de casa al trabajo en coche, pero le lleva el doble de tiempo. Cada vez que toma el metro, sobre todo por la mañana, siempre está muy lleno porque muchos otros trabajadores hacen lo mismo que él.

Sin embargo, un día, es testigo de una escena que nunca antes había visto y que también lo sorprende.

Acababa de terminar de trabajar, cuando estaba en el primer metro de regreso a casa, todo allí estaba tranquilo, pero en cuanto cambió de metro, todo cambió. Acababa de sentarse cuando vio a un perro corriendo salvajemente entre un carro y otro. Le dio la primera impresión de que estaba buscando algo o alguien como su maestro.

De hecho, este no es el caso en absoluto, porque no huele nada. Curiosamente esa tarde el metro estaba más lleno que de costumbre, de hecho el perro debía hacer mucho espacio entre la gente. En un momento, el perro se detuvo en medio del metro, justo frente a él. Se sienta porque no hay ningún asiento, en realidad cree que quiere sentarse en el asiento como los humanos. Pero esta vez lo jodieron.

Una mujer de mediana edad se sienta en el asiento del medio frente a él, ya su lado está un granjero que parece estar leyendo un periódico, y al otro lado está un niño que escucha música. La mujer siempre está mirando por la ventana, probablemente buscando su parada de fuego, y también parece muy agitada. De hecho, no se quedó mucho tiempo, y después de un par de minutos su descenso se detuvo.

Antes de que alguien pueda tomar asiento, el perro pastor alemán sentado en medio del metro camina hacia el asiento vacío que ocupaba la mujer anteriormente y se sienta allí. Pero nadie predice nunca lo que sucederá.

El gesto del perro deja boquiabiertos a todos

Después de sentarse, el perro mira fijamente al campesino que lee el periódico, como si lo reconociera. elDe hecho, el hombre no calcula nada y continúa leyendo el periódico. El perro sin ningún tipo de advertencia golpea al hombre con su nariz mojada en la mejilla. En ese momento, el chico se da cuenta de que tal vez piensa que solo quiere su atención, por lo que le da una pista con una sonrisa, pero continúa leyendo el periódico nuevamente.

El perro no está satisfecho, quiere lograr su objetivo, pero ninguno de los presentes ha descubierto aún cuál es. Luego volvió a pinchar la mejilla del granjero con su nariz mojada.

En ese momento, el hombre no pudo soportarlo más, por lo que decidió levantarse y pararse al borde del metro., por lo que pronto tuvo que bajar independientemente. El chico que escuchaba música se bajó del metro en la última parada, por lo que en este punto, el perro tenía todos los asientos libres a su lado. En ese momento, hizo un gesto realmente inesperado, todos estaban realmente sorprendidos. Incluso antes de que la gente nueva se suba, el perro se acuesta en toda su longitud, a lo largo de los bancos. No pasa mucho tiempo antes de que cierre los ojos, momento en el que Ellie se da cuenta de que está dormida.

El perro, un pastor alemán de nombre Duma, simplemente quería dormir, todo su comportamiento iba encaminado a ello. Ni siquiera conoce al hombre que lo molestó, era una forma de hacerle entender que tenía que levantarse, para que el lugar fuera completamente suyo.