Qué pasa si no te lavas el cabello durante una semana: Loco

¿Cuántas veces a la semana debemos lavarnos el pelo? Y si dedicamos más tiempo, ¿qué pasa? la verdad.

el Poesía Limpios, brillantes y perfumados, te hacen sentir bien contigo mismo, y aunque el estilo esté hecho, no podríamos pedir nada mejor, especialmente para las mujeres.

Sin embargo, hay una pregunta que muchos se hacen. No tanto en verano, cuando el calor obliga a lavarse el pelo más a menudo de lo habitual, sino en invierno.

es decir: ¿con qué frecuencia debemos lavarlo? Y si lo hacemos solo una vez a la semana o incluso con menos frecuencia, ¿qué pasa?

La verdad que no esperabas La cantidad de veces que te lavas el cabello. Lo que sucede puede sorprenderte, seguro que no te lo esperabas.

La pregunta que todos se hacen

Hay gente que puede sobrevivir sin lavarte el pelo Hasta 10 días sin que nadie se dé cuenta. Tal vez solo necesitan revisar el estilo cuando comienzan a ensuciarse un poco con el paso de los días, pero en general siempre se ven limpios. En resumen, envidia. Por el contrario, hay quienes si no se lavan el champú a diario parece que se han engrasado la cabeza.

También hace la diferencia el entorno. Los que viven en una ciudad con smog necesitan una frecuencia más alta que los que viven en el campo con aire más limpio. Seguro que más adelante te darás cuenta de que cuando vas en moto o bicicleta, los largos se ensucian cada vez más. Pero entonces, ¿cuál es la regla?

¿Cuántas veces a la semana te lavas el cabello?

Si eres una de las afortunadas que no se lava el cabello todos los días, pero lo hace durante toda una semana, debes saber que aunque se vean limpios, en realidad no es lo mismo. Y no es buena idea dejar demasiado tiempo entre lavados. ¿Por qué? Porque el folículo del que proviene el cabello está obstruido con suciedad, grasa y smog. Impedir una oxigenación adecuada. Así lo comprobó un estudio ya realizado en 1994, que presentóCentro de Investigación de Toxicología Industrial, Lucknow.

comentado revista de moda Adolfo Remartinezfundador de la marca najila wesley Especialista en cuidado del cabello: “En ese momento, se ha demostrado que partículas contaminantes, humo y gases se depositan en el cabello y el cuero cabelludo, provocando reacciones inflamatorias e irritantes que pueden conducir a la caída del cabello”. Entonces, una semana es bastante. Al mismo tiempo, no siempre es necesario lavarlos a diario y en cualquier caso es mejor utilizar un champú adecuado y dedicado.