Un objeto cósmico extremadamente raro ha sido descubierto en la Vía Láctea, informan los astrónomos

Se ha descubierto un nuevo miembro de una clase de estrellas tan rara que podemos contar el número conocido de ellas con los dedos de las manos y los pies en la Vía Láctea.

Se llama MAXI J1816-195 y no está a más de 30.000 años luz de distancia. Las observaciones e investigaciones iniciales indican que se trata de un púlsar de acumulación de rayos X de milisegundos, del cual solo se conocen otros 18. Según la base de datos pulsar Compilado por el astrónomo Alessandro Patrono.

Cuando los números son bajos, cualquier organismo nuevo representa un descubrimiento muy emocionante que puede proporcionar información estadística importante sobre cómo se formaron, evolucionaron y se comportaron estos organismos.

Encontrar realmente caliente sobre las prensas. La luz de rayos X emitida por el objeto fue detectada por primera vez el 7 de junio por el instrumento X-ray Image Monitor (MAXI) de la Agencia Espacial Japonesa instalado en el exterior de la Estación Espacial Internacional.

en Aviso publicado en The Astronomer’s Telegram (ATel), un equipo dirigido por el astrofísico Hitoshi Negoro de la Universidad de Nihon en Japón ha publicado que han identificado una fuente de rayos X previamente no indexada, ubicada en el plano galáctico entre las constelaciones de Sagitario, Scutum y Serpentine. Dijeron que se encendió relativamente brillante, pero no pudieron identificarlo según los datos de Maxi.

No pasó mucho tiempo antes de que otros astrónomos se amontonaran. Usando el Observatorio Neil Geirels Swift, un telescopio espacial, el astrofísico Jimmy Kenya de la Universidad Estatal de Pensilvania y sus colegas mapearon el sitio para confirmar el descubrimiento con un instrumento independiente, localizándolo.

Swift vio el objeto en rayos X, pero no en luz óptica o ultravioleta, en el lugar identificado por las observaciones de MAXI.

“Este sitio no está ubicado en el sitio de ninguna fuente de rayos X conocida, por lo que estamos de acuerdo en que esta es una nueva fuente transitoria MAXI J1816-195”, escribieron en Se ha enviado una notificación a ATel.

“Además, las observaciones de archivo de Swift/XRT de esta área, tomadas el 22 de junio de 2017, no revelan ninguna fuente puntual en esta ubicación”.

Curioso y curioso.

el siguiente fue estrella neutrón Explorador de configuración interna (agradable), un instrumento de rayos X de la NASA también instalado en la Estación Espacial Internacional, en una investigación dirigida por el astrofísico Peter Bolt del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA.

Y aquí es donde las cosas empiezan a ponerse realmente interesantes. NICER capturó pulsos de rayos X a 528,6 Hz, lo que indica que el objeto gira a una velocidad de 528,6 veces por segundo, así como una explosión termonuclear de rayos X.

Esta divulgación ellos escribieron“muestra que MAXI J1816-195 es una estrella de neutrones y un nuevo púlsar de rayos X de milisegundos”.

¿Entonces que significa eso? Bueno, no todo púlsares Ambos están construidos. En el nivel más básico, un púlsar es un tipo de estrella de neutrones, que es el núcleo colapsado de una estrella masiva muerta que se ha transformado en una supernova. Estos objetos son muy pequeños y muy densos: alrededor de 2,2 veces la masa del Sol, empaquetados en una bola de 20 kilómetros (12 millas) de diámetro.

Para que una estrella de neutrones sea clasificada como púlsar, debe… un púlsar. Haces de radiación emiten desde sus polos; Debido al método del ángulo de la estrella, estos rayos barren la tierra como los rayos de un faro. Los púlsares de milisegundos son púlsares que giran muy rápidamente pulsando cientos de veces por segundo.

Algunos púlsares solo funcionan con rotación, pero otros lo hacen con acreción. La estrella de neutrones está ubicada en un sistema binario con otra estrella, y su órbita es tan cercana que el material de la estrella compañera es atraído hacia la estrella de neutrones. Este material se dirige a lo largo de las líneas del campo magnético de la estrella de neutrones hacia sus polos, donde cae a la superficie, creando puntos calientes que brillan intensamente en rayos X.

En algunos casos, el proceso de acreción puede girar alrededor del púlsar a velocidades de rotación de milisegundos. Este es un púlsar que acumula rayos X en milisegundos, y MAXI J1816-195 parece pertenecer a esta rara categoría.

El estallido de rayos X termonucleares detectado por NICER es probablemente el resultado de una combustión termonuclear inestable de material acumulado por la estrella compañera.

Debido a que el descubrimiento es tan nuevo, se están realizando observaciones en múltiples longitudes de onda. Ya sigue usando rápidoEl telescopio Liverpool de 2 metros se utilizó en la isla canaria de La Palma en España ¿Buscas un análogo óptico?, aunque no se descubrió nada. También se alienta a otros astrónomos a abordar el tren MAXI J1816-195.

Mientras tanto, se está realizando un análisis completo del tiempo del púlsar, y se generalizará, dijeron Bolt y su equipo, a medida que haya más datos disponibles. puedes seguir ATel.