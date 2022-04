Un estudio encuentra que las dietas basadas en plantas son más saludables y seguras para los perros

Las dietas basadas en plantas son más saludables para los perros que las dietas tradicionales basadas en carne, según el estudio más grande hasta la fecha, siempre que sean nutricionalmente completas.

Se siguió la dieta y la salud de más de 2500 perros en el transcurso de un año mediante encuestas completadas por sus dueños. Se evaluaron siete indicadores generales de salud, como múltiples visitas al veterinario, y 22 enfermedades comunes.

Los investigadores descubrieron, por ejemplo, que casi la mitad de los perros alimentados con dietas tradicionales a base de carne requerían un tratamiento no rutinario, pero un tercio de los perros alimentados con una dieta basada en plantas sí. Un estudio separado en 2021 encontró que Los perros encontraron comidas veganas totalmente deliciosas Como alimento para perros.

Algunos de los perros en el estudio fueron alimentados con dietas de carne cruda y estos perros eran marginalmente más saludables que los perros vegetarianos en general. Sin embargo, esto puede deberse a que, en promedio, eran un año más jóvenes.

El efecto nocivo del consumo excesivo de las sociedades occidentales para Carne en el medio ambiente Y La salud de la gente Se ha hecho evidente en los últimos años, así como la creciente preocupación sobre cómo se debe tratar a los animales de granja.

Hay alrededor de 470 millones de perros domésticos en el mundo y un número cada vez mayor de dueños de mascotas están pensando Cambiar la dieta de sus animales. además. En 2020, se vendieron en todo el mundo alrededor de $ 9 mil millones (£ 6,9 mil millones) de alimentos para mascotas a base de plantas y el sector está creciendo rápidamente.

“Nuestro estudio es el más grande publicado hasta la fecha”, dijo el profesor Andrew Knight, de la Universidad de Winchester, Reino Unido, quien dirigió el estudio. “He revelado que las opciones de alimentos más saludables y menos peligrosas para los perros son las dietas basadas en plantas nutricionalmente sólidas”.

“Parece que una dieta de carne cruda tiene resultados marginalmente mejores para la salud”, dijo. Pero esos perros eran notablemente más jóvenes, lo que les da una ventaja para la salud. Una gran cantidad de estudios previos también han demostrado que las comidas de carne cruda están más contaminadas con bacterias y parásitos que causan enfermedades”.

el estudio, Publicado en la revista PLOS ONESe analizaron encuestas de 2.536 dueños de perros sobre un animal. Un poco más de la mitad come dietas tradicionales basadas en carne, un tercio come carne cruda y el 13% come dietas basadas en plantas.

Entre los hallazgos del estudio, el 17 % de los perros con una dieta tradicional hizo cuatro o más visitas al veterinario a lo largo del año, en comparación con el 9 % de los que seguían una dieta vegana y el 8 % de los que seguían una dieta de carne cruda. El porcentaje de perros que informaron tener trastornos de salud fue del 49 % para la dieta convencional, del 43 % para la dieta de carne cruda y del 36 % para la dieta vegetariana.

Los estudios basados ​​en encuestas no pueden revelar las razones de sus hallazgos, pero Knight sugirió que los problemas de peso pueden ser un factor importante: “Uno de los problemas de salud más comunes para los perros es el sobrepeso o la obesidad, y desafortunadamente es común que cuando hacemos pruebas comerciales dietas basadas en Carne, hay más calorías.”

“También conocemos los riesgos para la salud asociados con el consumo excesivo de carne y productos lácteos por parte de las personas y, a menudo, son los mismos ingredientes”, dijo, aunque en algunos países los alimentos para mascotas pueden contener carne considerada no apta para el consumo humano.

Se necesita más investigación para confirmar los resultados. “La principal limitación de nuestro estudio es que no teníamos un grupo de animales confinados en un centro de investigación y alimentados con una dieta específica sin ningún cambio”, dijo Knight. Estudiamos lo que comen los perros reales en hogares regulares y sus resultados de salud. Nos da una muy buena indicación de cuáles son los resultados para los perros en el mundo real”.

Justin Shutton, presidente de la Asociación Veterinaria Británica, dijo: “Se están realizando muchas investigaciones en el campo de las dietas para perros a base de plantas, y este documento se suma al cuerpo de evidencia que respalda sus beneficios. Sin embargo, actualmente hay un falta de datos sólidos que describan las consecuencias para la salud de alimentar a una gran población de perros con una dieta basada en plantas durante muchos años, por lo que esperamos ver más investigaciones sobre si esto puede satisfacer los requisitos nutricionales de los perros a largo plazo. ”

“Aunque no lo recomendamos, teóricamente es posible alimentar al perro con una dieta basada en plantas, pero los propietarios deberán consultar a un veterinario especializado para evitar las deficiencias nutricionales y las enfermedades asociadas”, dijo.

La mayoría de los encuestados eran del Reino Unido y otros países europeos y más del 90% eran mujeres, pero Knight dijo que era poco probable que esto causara un sesgo sistemático. Knight, quien sigue una dieta vegana pero no tiene un perro, creó y dirigió el estudio revisado por pares, que fue financiado por la organización benéfica ProVeg.