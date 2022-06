“Un mercado basado en la estupidez de las personas” – Corriere.it

De Enrico Forzinetti

El cofundador de Microsoft se ha pronunciado en contra del mundo de los tokens no fungibles, diciendo que favorece los activos que producen bienes tangibles. El filántropo también se burló del proyecto Bored Ape Yacht Club

Una cosa parece clara: Bill Gates no está contento con las criptomonedas o NFT. Unas pocas frases fueron suficientes durante una entrevista durante un evento que organizó tomar crujido Para confirmacion. “Mercado Código no fungible El Está 100% basado en la teoría de la persona más estúpida.» Sentencia del cofundador de Microsoft. La frase “tonto más grande” no se traduce de la misma manera que se tradujo al italiano, pero el significado es bastante claro. Aquellos que invierten en NFT pueden hacer una fortuna con solo encontrar a alguien más estúpido que ellos.dispuesto a apostar una mayor cantidad de dinero en estos tokens no fungibles que son un testimonio de la singularidad digital de un bien o cosa en particular.