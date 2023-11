Un hombre está molesto con su novia porque se perdió el cumpleaños de su padre por dolores menstruales

Un hombre afirmó que “lo sobrevivió” con su novia después de que ella se perdió la celebración del cumpleaños de su padre.

Ella explicó que los dolorosos calambres menstruales le impedían salir de fiesta, pero él afirmó que tenía que ponerse más dura.

Un hombre quedó frustrado después de que su novia, que se quejaba, se saltó la cena de cumpleaños de su padre debido a cólicos menstruales.

Comparte su historia en el subreddit, AITA.El hombre reveló que había estado saliendo con su novia Anna durante aproximadamente un año y que todo iba bien, excepto cuando era “esa época del mes” para ella.

“Ana siempre está lloriqueando y llorando por la cantidad de dolor que siente durante su período”, escribió el hombre.

El hombre la llamó demasiado dramática y le explicó que, dado que creció con dos hermanas y una madre, sabía cómo se suponía que debía sentirse la regla. “Algunas palpitaciones, tal vez algunos espasmos ocasionales, nada que un baño caliente y un poco de Motrin no solucionen”, anunció el hombre. “Pero cuando se trata de Anna, ella se queja constantemente, hasta el punto de que no podemos hacer nada durante su período porque se queja constantemente”.

Un día, el hombre y Anna planearon reunirse con su familia para el cumpleaños de su padre. Sin embargo, Anna sufría un dolor menstrual debilitante y dijo que no podía hacerlo. “En ese momento, tomaba sus constantes excusas como algo que le sucede literalmente a todas las mujeres”, dijo el hombre.

Le dijo a Anna que necesitaba aprender a “soportar el dolor como un adulto” y afirmó que “en el mundo real, nadie la cuidaría debido a algún” pequeño calambre.

“Tuvimos un poco de ida y vuelta y ella dijo que yo era grosero y desalmado”, escribió el hombre. Si bien admitió que fue un poco duro, pensó que debería ser él quien le dijera a Anna que su dolor no era tan intenso para que pudiera “superarlo”.

La gente señaló que el hombre no tenía derecho a socavar su malestar.

“A menos que lo hayas experimentado tú misma, no tienes idea de cómo es la menstruación”, comentó un Redditor. “¡La invalidas, sus sentimientos, su dolor, su conocimiento de su cuerpo!”

“Eres terriblemente ignorante de la realidad por la que pasan las mujeres. “Dudo mucho que a Anna le guste arrastrarse por el dolor durante una buena parte de su vida”, escribió otro usuario. “Decirle que ‘lo supere’ no hará más que hacer que ella siente… [worse]”.

Mientras que algunas tienen la suerte de sobrevivir con sólo unos pocos síntomas y calambres menores, otras tienen afecciones subyacentes, como el síndrome de ovario poliquístico y la endometriosis, que exacerban el dolor de los calambres menstruales.

Una investigación revelada por John Guillebeau, profesor de salud reproductiva del University College de Londres, encontró que el dolor menstrual puede ser tan severo como un ataque cardíaco. “Los hombres no lo entienden y no se les da la centralidad que deberían tener”. Le dijo a The Independent.

El dolor menstrual no se limita únicamente a los calambres abdominales inferiores. Las mujeres también pueden experimentar fuertes dolores de cabeza, dolor de espalda y dolor en las piernas, así como síntomas que incluyen náuseas, vómitos, cambios de humor, hinchazón y fatiga. Básicamente, la menstruación es sólo un paseo por el parque.

Si bien es posible que los hombres nunca puedan comprender el dolor que conlleva la menstruación, eso no significa que no puedan ayudar a sus parejas mientras la atraviesan.

Pueden darle un baño caliente, ofrecerle comprar artículos de primera necesidad o simplemente ser una fuente de consuelo.

No asumen, ni deberían, que el síndrome premenstrual “no es tan malo” y que ella debería “arreglarse”.

