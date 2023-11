SpaceX se prepara para lanzar 22 satélites Starlink a partir del 20 de noviembre

SpaceX planea lanzar 22 satélites de Internet Starlink adicionales desde California la madrugada del lunes (20 de noviembre).

Está previsto que un cohete SpaceX Falcon 9 despegue de la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg el lunes durante un período de cuatro horas que se abre a la 1:33 a. m. EDT (0633 GMT; 10:33 p. m. del 19 de noviembre, hora local de California).

Puedes ver el evento en vivo a través de SpaceX. Cuenta en X (anteriormente conocido como Twitter). La cobertura comenzará aproximadamente cinco minutos antes del lanzamiento.

Si todo va según lo planeado, la primera etapa del Falcon 9 regresará a la Tierra para un aterrizaje vertical unos 8,5 minutos después del lanzamiento a bordo del barco no tripulado Of Course I Still Love You, que estará estacionado en el Océano Pacífico.

Este será el decimoquinto lanzamiento y aterrizaje de la primera etapa de este cohete, según SpaceX Descripción de la tarea. La reanudación del vuelo incluye nueve lanzamientos más de Starlink, así como la prueba de redirección de doble asteroide, una misión de la NASA que chocó con éxito con una nave espacial en septiembre de 2022.

Mientras tanto, los 22 satélites Starlink se desplegarán desde la etapa superior del cohete Falcon 9 a la órbita terrestre baja unos 62,5 minutos después del despegue.

El lanzamiento del lunes por la mañana culminará un fin de semana muy ocupado para SpaceX. La compañía también lanzó 23 satélites Starlink desde la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral en Florida el viernes por la noche (17 de noviembre).

El sábado, SpaceX lanzó el segundo vuelo de prueba de Starship, el sistema gigante de próxima generación que está desarrollando para ayudar a la humanidad a establecerse en la Luna y Marte. La nave espacial inicialmente voló bien, alcanzando una altitud máxima de aproximadamente 148 kilómetros (91 millas), pero la misión terminó unos ocho minutos después del despegue con un “desmontaje rápido no programado”, el lenguaje de SpaceX para una explosión.

El lanzamiento estaba originalmente programado para el lunes por la mañana, pero la compañía canceló el intento después de que comenzó la carga de combustible.