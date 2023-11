El verdadero ‘Mundo Jurásico’ puede existir en otro planeta: estudio

Interés humano

Un nuevo estudio sugiere que actualmente podría existir un “Mundo Jurásico” de la vida real, simplemente en otro planeta.

Los planetas más alejados de la Tierra podrían albergar especies parecidas a los dinosaurios terrestres, y los humanos ahora pueden tener el potencial de encontrarlas, según un nuevo estudio publicado en Monthly Notices of the Journal of the Royal Astronomical Society.

“La huella luminosa de la Tierra moderna ha sido nuestro modelo para identificar planetas potencialmente habitables, pero hubo un tiempo en el que esta huella era mucho más clara, mejor para mostrar signos de vida”, dijo la autora del estudio Lisa Kaltenegger en una declaración a The Sun.

Según el estudio, los investigadores en la Tierra pueden descubrir este tipo de vida buscando compuestos que no existen actualmente en nuestro planeta pero que sí existían en la era de los dinosaurios. Esto se debe a que la Tierra tenía niveles más altos de oxígeno, alrededor del 30%, durante la época de los dinosaurios, lo que permitió que crecieran criaturas complejas. Hoy en día, los niveles de oxígeno en la Tierra se han estabilizado en un 21%.

Los investigadores dicen que estos altos niveles de oxígeno podrían ser evidencia del tipo de vida que existe en un planeta distante, señalando que se podrían usar telescopios especiales para detectar condiciones similares a las que enfrentaron los dinosaurios hace millones de años.

Una pista que los científicos pueden buscar es si el planeta se encuentra en la etapa fanerozoica, lo que le permite albergar formas de vida grandes y complejas.

imágenes falsas

“El Fanerozoico es aproximadamente el 12% más reciente de la historia de la Tierra, pero incluye casi todas las épocas en las que la vida era más compleja que los microbios y las esponjas”, dijo a The Sun Rebecca Payne, científica de la Universidad de Cornell. “Esto nos da la esperanza de que podría ser un poco más fácil encontrar signos de vida, incluso vida grande y compleja, en otras partes del universo”.

Según Kaltenegger, la búsqueda de planetas con mayores niveles de oxígeno podría conducir al descubrimiento de formas de vida interesantes y, al mismo tiempo, facilitar la investigación.

“Esperamos encontrar algunos planetas que tengan más oxígeno que la Tierra en este momento porque eso facilitará un poco la búsqueda de vida”, dijo Kaltenegger. “Y quién sabe, tal vez haya otros dinosaurios esperando a ser encontrados”.





