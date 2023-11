Un error de Cristante sobre Modric, de “Ucrania fue robada” a la “mafia italiana”: la prensa extranjera ataca al árbitro y a la UEFA

“Ucrania fue robada”, “mafia italiana”, “sueño Severín “Se ha hecho realidad”: estos son sólo algunos de los titulares de los medios extranjeros que no se libraron de duras críticas.Árbitro español Gil Manzanoculpable de no pitar, en el tiempo añadido, el penalti que cometió cristian en Modric Lo que habría permitido a la selección nacional hacerlo Reprensión Para calificar directamente para euro 2024, Condena de los azzurri por el espectro de las eliminatorias.

Euro 2024 Italia ocupa casi con seguridad el cuarto lugar en el sorteo de grupos Jacopo Manfredi

21 de noviembre de 2023

Falta de Cristante sobre Modric: la UEFA en la portería

Si el seleccionador de Ucrania Rebrov, exfutbolista y doblete del gol de Shevchenko en la época del Dinamo de Kiev, se mostró completamente tranquilo al final del partido (“Hubo un penalti, pero el VAR no lo consideró adecuado” Llame al árbitro nuevamente para el video”). Al día siguiente, los medios internacionales fueron duramente atacados. En Ucrania recuerdan sobre todo las palabras pronunciadas el pasado mes de octubre por el presidente de la UEFA Ceferin, quien calificó la presencia de nuestra selección nacional en la próxima competición europea en Alemania como “extremadamente importante” y un “desastre” en Ucrania. Estado de descalificación. Por eso, desde las gradas del BayArena del Leverkusen, los aficionados amarillos y azules levantaron una pancarta que decía “UEFA Mafia” ante la falta de Gil Manzano. “El sueño de Chevrin se ha hecho realidad”, dice la edición online del periódico ucraniano. Deporte.ua.

La Eurocopa de Alemania necesitará nuevas ideas: los Azzurri de campeones a equipos externos Por Paolo Condo

21 de noviembre de 2023

Incluso en Inglaterra se critica al árbitro

La polémica por el penalti fallado también se extendió al otro lado del Canal de la Mancha: Inglaterra protestó simultáneamente por un penalti cuestionable concedido a Macedonia del Norte en el partido, inútil para la clasificación, que acabó en empate 1-1 en Skopje. ”Ucrania fue robada” es la apertura estrella diaria, que añade cómo Cristante Modric fue “derribado”. Más moderado guardián Lo que pone de relieve cómo Italia “sobrevivió” a un penalti que no fue sancionado. también telégrafo Y el correo diario No tienen ninguna duda: “A Ucrania le negaron un penalti en el último minuto”. El español Gil Manzano no se salvó ni siquiera en casa: su decisión fue definida como “un caos”. Los dados ya están echados: los hombres de Rebrov jugarán con todo en la fase de clasificación, mientras que Donnarumma y sus compañeros disfrutan de acceso directo con un suspiro de alivio.