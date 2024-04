Vengegard y Evenepoel, ¿gira de despedida? Entonces una caída arruina una gran temporada ciclista

a Clavícula Varias costillas rotas, una contusión pulmonar y… NeumotóraxO la presencia de aire en el espacio pleural, provocando un colapso parcial o completo del pulmón. dejar Jonás vingguard En la cuarta etapa de Vuelta al País Vasco Los peligros de cambiar la temporada ciclista. Ganador al final Dos giras en Francia Había empezado fuerte el 2024 tomando el control Gran Camino Y el Tirreno mar Adriatico: Se presentó en España con la ambición de ganar la tercera etapa de la carrera del año. Todo en preparación para el Tour de Francia, donde aspiraba a conseguir un tercer sello consecutivo. pero ahora todo cambió. La lesión del danés se suma a su lesión Remco Incluso encuestacorre el riesgo de cambiar la situación en la Grand Boucle y, más en general, en… El destruye a estación ha sido anunciado asombroso.

Si te estás perdiendo los clásicos de primavera Wout van Aertque se rompió el esternón, la clavícula y varias costillas en el cruce de Flandes, allanando el camino para Mateo van der PoelY ahora quienes pagan las consecuencias de la caída son aquellos grande vueltas. Vingard estará fuera Al menos 10 semanas. Evenepoel, que sufrió una fractura de clavícula y omóplato derecho, dos Meses. Ambos, salvo imprevisto, estarán en la salida del Tour de Francia el 29 de junio, pero hay que entenderlo Bajo algunas circunstancias. ¿Quién puede beneficiarse de ello? tadej Pogacar. En los primeros nueve días de carrera de 2024, el esloveno ganó cinco veces y subió al podio en siete ocasiones. Este año planea intentarlo. Giro de Italia – doble vuelta FranciaQue está desaparecido desde 1998 cuando logró marco Pantani. Si Pogacar está en la carrera rosa no se enfrentará a mayores obstáculos excepto al veterano Geraint tomás Incluso antes del terrible accidente en el País Vasco, no se podía decir lo mismo del Tour de Francia. Además del esloveno, Vingegaard, Evenepoel y matriculados en Grand Boucle verstas Roglic, los cuatro corredores más fuertes del momento en las carreras por etapas. El espectáculo parecía seguro, pero lo ocurrido en la Vuelta al País Vasco podría dejar fuera de competición a dos de los competidores más temidos. El propio Roglic estuvo implicado en el accidente, pero afortunadamente no sufrió ninguna fractura.

Leer también Tenis | Por Vue Q. Jannik Sinner arranca el torneo de Montecarlo como número 3 del mundo: el motivo del adelantamiento (virtual) a Alcaraz

también Gira en Italia Podrías perder al protagonista anunciado, Van Aert. El belga corre el riesgo de no recuperarse a tiempo para abandonar Venaria Reale el 4 de mayo. Fue él mismo quien dijo que Visma | Alquila una bicicletaSu equipo, indicando que la participación de Van Aert es incierta. Golpe a la carrera rosa. 2024 es demasiado año olímpico Se espera con mucha anticipación una prueba en línea para los Juegos de París. La carrera está prevista para 3 de agosto Puede ser la etapa más bonita de la temporada. Todos los ciclistas mencionados podrán participar, pero también quedan dudas sobre su condición física.

Leer también Noticias deportivas | Por Vue Q. La maldición de la Vuelta al País Vasco, otra perdición: la fractura de clavícula de Mikel Landa

socio yo Desarrollos tecnológicos Ya sea en bicicleta o entrenando, los corredores de hoy viajan a… Velocidad muy alto. Todo el mundo quiere mantenerse en las primeras posiciones, por eso, la caída está a la vuelta de la esquina. Él también dijo eso van der poel: “Nosotros mismos corremos riesgos y ese es el mayor problema – confirmó el reciente ganador del Tour de Flandes – la velocidad es muy alta y con las relaciones y las marchas ahora puedes pedalear incluso caminando A una velocidad de 70 km/h. La ropa nos protege poco a determinadas velocidades. Nunca estaremos 100% seguros.” En definitiva, puede que esta no sea la última vez que asistamos a incidentes graves como el ocurrido el jueves 4 de abril en la Vuelta al País Vasco. Pero una cosa es segura: cuál debe ser una Temporada increíble Con grandes campeones compitiendo en carreras clásicas, como el Giro de Italia, el Tour de Francia y los Juegos Olímpicos, podría convertirse en una carrera clásica. Sin emociones.