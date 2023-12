Un cohete SpaceX Falcon 9 lanza dos satélites militares alemanes

Un cohete SpaceX Falcon 9 despegó con dos satélites de reconocimiento de radar militar alemán el domingo por la mañana (24 de diciembre).

Un cohete Falcon 9 lanzó la misión SARah-2 a la órbita terrestre baja (LEO) desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg en California a las 8:11 am EDT (1311 GMT; 5:11 am hora local de California). El vuelo estaba originalmente programado para el sábado (23 de diciembre) pero no fue Fue devuelto el día Permitir exámenes preliminares adicionales.

La primera etapa de un cohete SpaceX Falcon 9 aterriza en la Zona de Aterrizaje 4 (LZ-4) en la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg en California el domingo 24 de diciembre de 2024. (Crédito de la imagen: SpaceX (a través de X))

La misión SARah-2 envió dos satélites de reconocimiento por radar de apertura sintética (“SAR” en “SARah-2”) para el ejército alemán.

“Los satélites continuarán el proceso de sustitución de la envejecida constelación SAR-Lupe”, escribió en un artículo EverydayAstronaut.com. Descripción de la tarea.

“SArah 2 y SArah 3 son satélites de antena reflectora, lo que significa que volarán en formación con SArah 1 para aumentar la resolución de la constelación”, añadió el medio.

SARah-2 fue el octavo despegue de la primera etapa del Falcon 9, según SpaceX. El propulsor también regresó para su octavo aterrizaje, aterrizando en Vandenberg unos ocho minutos después del lanzamiento.

Mientras tanto, SARah 2 y SARah 3 se desplegarán en la órbita terrestre baja desde la etapa superior del Falcon 9 unos 20 minutos y 25 minutos después del despegue, respectivamente.

El lanzamiento del domingo continuó un 2023 extremadamente ocupado para SpaceX. La compañía ha lanzado 94 misiones orbitales en lo que va de año, además de dos vuelos de prueba de su cohete gigante Starship que no llegó a órbita.

Y habrá más acción de SpaceX antes de que termine el calendario. Por ejemplo, el potente cohete Falcon Heavy de la compañía está programado para poner en órbita el avión espacial X-37B de la Fuerza Espacial de EE. UU. el 28 de diciembre.