Ultras, hemos vivido el metroidvania psicodélico de Haddock

Sintiéndome vagamente desorientado y confundido por el enfoque original del dúo, comencé a animar al protagonista. Metroidvania 2D Entre las coloridas cámaras del sarcófago se encuentra una nave catacumba que deambula por el espacio por motivos inicialmente desconocidos, con una misión igualmente oscura. Pelé y Óscar, aún en silencio, comenzaron a observar con sincera curiosidad lo que sucedía en la pantalla, como si fuera la primera vez que jugaban a este juego casi hipnótico. Se oyen aullidos de aprobación ante la elegante disposición de los primeros enemigos y muecas de cómplice decepción ante algunos de los graves daños que les han infligido. Pero durante el primer cuarto de hora no se pronunció ni una palabra en compañía de su extravagante criatura.

Ultros, desde un punto de vista técnico, parece estar realmente en el camino correcto. . Magnífico, hipnótico, misterioso en el punto justo y claramente el resultado de desarrolladores capaces, expertos y brillantes. Por supuesto, debemos valorar la diversidad y mantener el nivel de calidad a largo plazo, pero lo que vimos nos dejó completamente asombrados y a veces sin palabras por la sensación de asombro que sentimos no sólo al admirar los valles de los ataúdes, sino también al escuchar sus sonidos y melodías.

Los breves diálogos con los pocos personajes encontrados durante la demo nos proporcionaron las primeras y mal definidas coordenadas de la historia que, un poco como en Any Soul, o un poco como en Hollow Knight, se desarrollará poco a poco y alcanzará un cierto nivel. un punto.

Billy finalmente comenzó a hablar, claramente divertido, explicando inmediatamente el motivo del silencio. “ Ultros es un juego metroidvania que examina el significado de todo “Sin dar respuestas precisas”, explica. “Aunque durante la aventura se aclaran muchas cosas y se introducen temas filosóficos, morales y religiosos, el juego quiere empujar al usuario a pensar en la vida, en las propias responsabilidades, en las acciones, en el valor de las reglas morales que cada uno de nosotros se impone a sí mismo. No puedo decir si Ultros habla de extraterrestres, dioses o seres biomecánicos. Dependerá de quien lo juegue decidir basado en sus experiencias personales, en su propia experiencia, en sugerencias obtenidas del viaje que mi equipo y yo hicimos juntos”.

Ultros, hermosos para mirar y jugar.

A pesar de los colores brillantes de Ultros, sólo en una ocasión perdimos de vista al protagonista del juego por un segundo.

Afortunadamente, Ultros tiene muy buena pinta. También prometedor en el ámbito de los juegos puros.. Puede que sea un clásico y no muy original en sí mismo, pero es lo suficientemente poderoso, convincente y profundo.

El luchador desconocido parecía disfrutar de todas las habilidades básicas demostradas por otros colegas que participaron en experimentos similares. Esquivar, deslizarse, saltar doblemente y ataques que se fortalecerán con el tiempo, todo está ahí. Mirando el árbol de habilidades, todo parece estar en su lugar, con una progresión que consiste en recolectar recursos recuperables eliminando enemigos e incluso criaturas pastando pacíficamente en busca del ataúd. Bonificaciones de salud, movimientos ofensivos adicionales, habilidades que permitirán a nuestro jugador llegar a lugares inaccesibles, por lo poco que hemos podido ver, la piedra angular del género también se respetará en esta dirección.

Aparte de los jefes, los otros enemigos que encontramos en la demostración de Ultros pueden ser derrotados con unos cuantos cortes.

La exploración, aunque limitada a la obtención de poderes y objetos, como en cualquier Metroidvania que se precie, se siente bastante libre. el Diseño de nivel Abre varias trayectorias profesionales, todas llenas de objetos coleccionables, potenciadores y jefes algo menores que serán de gran ayuda para completar el árbol de habilidades.

En la demo, por ejemplo, teníamos que derrotar a una especie. mosca giganteÉl salta sobre su espalda con sincronización, golpeándola en el punto débil. Una batalla que ciertamente no fue original en cuanto a cómo fue afrontada y superada, pero que nos ayudó a demostrar nuestra bondad. Sistema de control Muy receptivo y preciso. No hay rastro de inercia y el software nunca malinterpretó nuestras órdenes. En resumen, no es casualidad que pudiéramos tomar ventaja en el primer intento, aunque era el primer jefe y la demostración, estábamos seguros de que el nivel de dificultad era bajo.

Los desarrolladores nos dijeron que se necesitarán al menos quince horas para completar Ultros.

Incluso en las etapas exploratorias, mover al héroe siempre fue divertido. Al familiarizarte con el esquema de control, podrás pasar de una pantalla a otra, gracias a un ritmo de movimiento ligeramente superior al promedio.