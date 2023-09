CD Projekt RED, pasar a Unreal Engine 5 no significará empezar de cero

Proyecto CD Rojo El director de Cyberpunk 2077, Gabe Amatangelo, explicó que el cambio a… Motor irreal 5 Esto no significará Desde el principio En términos de herramientas de desarrollo.

Como recordarás, el año pasado el estudio polaco anunció The Witcher Remake, afirmando que se ejecutaría en Unreal Engine 5 y por eso tomó la decisión. Abandona el motor rojoel motor propietario utilizado desde The Witcher 2: Assassins of Kings.

“No será como empezar de cero”, dijo Amatangelo. “Muchas veces, cuando intentas implementar estas cosas, como Reconstrucción de RayExisten varias metodologías que se pueden aplicar a motores nuevos. Elementos de aprendizaje y estrategias para la creación de arquitectura.”

“Bueno, si miramos las cosas que Unreal hace bien y las cosas que REDengine hace bien, hay algunas similitudes y algunas diferencias, pero nuestros increíbles ingenieros dijeron que ‘Dadas todas las cosas que sabemos, ustedes, los creativos locos, quieren hacerlo”. in’.” “En el futuro, aquí habrá menos delta. Pasemos estratégicamente hacia los Cinco de la UE”.