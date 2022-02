UEFA Champions League, Paris Saint-Germain – Real Madrid – Alineaciones oficiales: Benzema y Donnarumma desde el 1′, Neymar en el banquillo.

Por fin empieza con la Champions League. nosotros Nos hicimos 5 preguntas Sobre el regreso de la mayor competición europea, pero ahora no hay tiempo para pensar y solo nos queda sentarnos y disfrutar de un espectáculo.. a miSe hace un gran desafío entre dos equipos con el objetivo de lograr el gran objetivo. Por un lado, los parisinos que también compraron para probarloPor otro lado, los madrileños que “volvieron a casa”quien conquisto. Por fin podemos deshacer todos los nudos esta noche: en el Paris Saint-Germain juegaNoEntre publicaciones, mientras que en el ataque habrá uno de muchos ex ) para completar el tridente con Messi y. Se considera que Neymar se ha recuperado de una lesión en el tobillo que sufrió el pasado mes de noviembre, pero, Como dijo el presidente Al-Khelaifi , aún no es capaz de empezar desde 1′. En el Real Madrid vuelve en cambio, no al 100% después de una lesión en el tendón de la corva el 23 de enero. El francés completará el tripartito de la Real, formado por Vinicius y Asensio.