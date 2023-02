Mandragora después de Dybala, el fiscal de Turín sobre el ataque

la premisa

jugador actual en florentino Se enteró de un posible nuevo rumbo, o más bien uno que implicaba posibles acuerdos con otros clubes no depositados en la liga. noche Marco GianoglioY mario bendoni Y Ciro SantorelloEn particular, se apuntó el caso del centrocampista del Napoli, que fue vendido por la Juventus.Udinese En 2018 por 26 M€ y readquirido dos años después en la misma pista por 10 M€ más 6 bonificaciones. La hipótesis de la demanda es que detrás del derecho de ‘recompra’ existía en realidad la obligación de recuperar la misma cantidad que la venta, de hecho se mantuvo un acuerdo dentro de un documento ‘secreto’ entre las dos empresas. Para obtener apoyo a esta teoría, en los últimos días la fiscalía también ha interrogado al agente del padre del futbolista, así como al vicepresidente del friulano. Esteban Kampuchea y ex entrenador de Turinese maurizio lombardo. Pero el incidente no será el único, ya que también se dan casos similares entre Juventus y Atalanta.