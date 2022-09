Udinese voltea a Sassuolo y vuela, primer punto para Monza en la vuelta de Lecce y Bologna sobre Fiorentina

Friulion aprovecha el hombre de más en el 3-1 a Niroverde, remata 1-1 en Via del Mare, Barrow y Arnautovic Viola prorroga

esperar thiago mota, En la sexta jornada de la Liga Italiana de Fútbol Bolonia volver 2-1 la fiorentina Con Barrow y Arnautovic revirtiendo la ventaja de Martinez-Quarta. Victoria a cambio tambiénUdinese que se traslada a la Zona de Campeones gracias al 3-1 al Sassuolo Con fines decisivos en la recuperación, aprovecharon al máximo la superioridad numérica de los friulanos. Luego viene el primer punto en la liga a favor de Monza1-1 en Lecce: González responde al Sensei.

Bolonia Fiorentina 2-1

Primera victoria liguera del Bolonia mientras continúa el momento negativo de la Fiorentina, incapaz de ganar cinco partidos. Con la absolución de Mihajlovic y con el entrenador entrante Thiago Motta en las gradas de Dalara, es el florentino Luca Vigiani quien dirige hoy al Bologna contra el equipo de su ciudad natal. La primera mitad está llena de emociones, la oportunidad más tentadora la tiene en los pies Arnautovic pero el delantero no logra superar a Terracciano cuando se encuentra cara a cara con la portera Viola. En la segunda mitad, el inicio fue grandioso con ventaja de Martínez-Quarta que fue inmediatamente cedido por Barrow y Arnautovic: el primero adelanta a la Viola tras una buena labor de Sabonara en el minuto 54, y el segundo iguala la velocidad al reiniciar a los cinco. minutos. Tres veces más y el delantero austriaco firma el sexto gol liguero para completar una remontada relámpago, las protestas moradas por una supuesta falta sobre Quarta son vanas. Al final, el ataque toscano no tuvo éxito, al contrario, diez de ellos se quedaron por el bien de la doble amarilla de Igor para recuperarse.

Bolonia (3-4-1-2): Skorupski 6, Posch 5.5, Medel 6.5 (34′ st Bonifazi sv), Lucumì 6, Kasius 6.5 (34′ st De Silvestri sv), Aebischer 6.5, Schouten 6, Cambiaso 5.5 (16′ st Lykogiannis 6), Soriano 6.5, Barrow 7, Arnautovic 7,5 (25 St. Orsolini sv.). Disponible: Bardi, Panolini, Sosa, Moro, Ursolini, Zirczy, Ferguson, Vignato. Suplemento Vigiani 6.5

Florentina (4-3-3): Terracciano 5,5, Dodo 6 (46′ pt Venuti 5,5), Martinez Quarta 6,5, Igor 5, Biraghi 5, Bonaventura 6, Amrabat 6 (40′ st Mandragora sv), Barak 5,5 (25′ ) c. Ikonè 5,5), Kouamé 5 (40′ c. Cabral sv), Jovic 5, Sottil 5 (1′ c. Saponara 6). Disponible: Seruvolini, Giulini, Cabral, Icony, Melih, Terzec, Ranieri, Mandragora, Bianco, Kfrastev. suplemento italiano 5

Señales: calle 9′ Martinez Quarta (F), calle 14′ Barrow (B), calle 17′ Arnautovic (B)

nótese bien: ammonites Kouamè, Amrabat, Lykogiannis; expulsión de Igor

Marko Arnautovic se convirtió en el segundo jugador extranjero en Bolonia en marcar seis goles tras seis temporadas disputadas por el boloñés en la Serie A tras Harald Nielsen (siete goles tras seis partidos disputados por el Rosoblu en la Serie A 1962/63).

En las últimas tres temporadas, Musa Barrow siempre ha encontrado su primer gol de la temporada en la Serie A durante la sexta jornada del torneo (hoy ante la Fiorentina, doblete ante el Cagliari en la 2020/21 y goles ante el Empoli en la 2021/22).

Bolonia venció a Fiorentina en un partido de Serie A por primera vez desde febrero de 2013 (nuevamente una victoria por 2-1 sobre Viola con Stefano Pioli en el banquillo).

Fiorentina ganó solo un juego después de los primeros seis juegos de la temporada jugados por primera vez desde la temporada 2010/11.

La Fiorentina no ha tenido ningún éxito en sus tres primeros partidos de pretemporada en dos de las últimas tres temporadas (la otra en la 2020/21).

Bolonia ganó un partido en casa de la Serie A por primera vez desde abril de 2022 (Bolonia 2-1 Inter).

Martínez-Quarta anotó su segundo gol en la Serie A, el primero desde el gol que marcó en la ida ante el Parma el 7 de marzo de 2021, nuevamente al desarrollar un tiro de esquina.

Los últimos tres goles de Serie A que participó Ricardo Sabonara en Serie A llegaron en partidos en los que se hizo cargo desde el banquillo (un gol al Salernitana y dos pases al Sassuolo y al Bologna).

La aparición número 50 con la camiseta de la Fiorentina de Ricardo Sutil en la Serie A italiana.

Partido número 100 de la liga italiana Lorenzo Vinotti, 69 de ellos jugados por la Fiorentina.

LECCE-MONZA 1-1

El primer punto histórico de Monza en la Serie A llegó a la sexta jornada, y la región de Brianza sigue siendo la última en la clasificación, a solo dos puntos del cuarto último Lecce. Los anfitriones confían en la aceleración de Panda, que envía pánico en la banda, bloqueando el avance con un cabezazo de Baciruto. Pero los visitantes marcaron el primer gol en el minuto 35 con Sensi, que anotó un buen tiro libre en su primer gol con la camiseta del Monza. Sin embargo, la alegría duró poco, pues al inicio del segundo tiempo, González, nada más entrar, tardó tres minutos en establecer el empate con un rápido golpe sobre el rechazado Di Gregorio. Luego, el propio portero de Monza salvó el marcador en la final sobre Colombo, y luego Farr se encarga de la recuperación al no asignar el penalti a los apulianos.

LECCE (4-3-3): Falcone 5.5, Gendrey 6, Pongracic 5.5, Baschirotto 6.5, Pezzella 5.5 (17′ st Gallo), Bistrovic 6 (37′ st Askildsen sv), Hjulmand 6, Helgason 5 (1′ st Gonzalez 6.5), Di Francesco 5.5 (31 ‘st Rodriguez sv), Ceesay 5.5 (18’ st Colombo sv), División 7. Disponibles: Brancolini, Umtiti, Tuia, Cetin, Oudin, Lemmens, Blin, Listkowski. rebaños de baronía 6

Monza (3-5-2): Di Gregorio 7, Izzo 6, Pablo Marì 5,5, Marlon 6, Birindelli 5 (1′ calle Molina 5,5), Pessina 5 (14′ calle Valoti 5,5), Rovella 5,5 (13′ calle Colpani 5,5), Sensi 6,5 (43′ Sant Machin), Carlos Augusto 6, Motta Carvalho 6, Capari 5.5 (14′ Ciorea Street 6). Disponible: Cragno, Marron, Bondo, Barberis, Calderola, Antove, F Ranuccia, Getquiar, Vignato, Carboni. Rebaños Stroppa 5.5.0 Actualizar

Señales: pt 35′ Sensi (M), st 3′ Gonzalez (L)

nótese bien: Berndelli, Sensi, Gendry, Di Francesco, Banda, Molina han sido amonestados.

Stefano Sensi es el primer gol de Monza fuera del área penal en la Serie A. 4 de 10 goles en la 95ª división en Primera llegaron desde fuera del área.

Stefano Sensi marcó dos veces ante el Lecce en la Serie A, sólo ante el Udinese y marcó más en el torneo (tres).

Décimo gol de Stefano Sensi en la Serie A italiana, y el primero de falta directa.

Juan González es el primer futbolista español en la historia del Lecce que marca en la Serie A.

El gol de Joan González a los 129 segundos es el segundo gol más rápido del jugador que ha dirigido la Serie A esta temporada tras Yaya Kallon (104 segundos) en el Empoli-Verona.

Lecce es uno de los dos únicos equipos en anotar jugadores nacidos en 2002 en la Serie A, junto con Udinese (Juan González y Lorenzo Colombo para los jugadores de Salento).

El Lecce ha empatado en tres de sus primeros seis partidos de Serie A esta temporada por tercera vez en su historia, después de 2001/2002 y 1985/86.

Lecce anotó en 13 partidos consecutivos en casa en la Serie A, igualando su racha récord en el torneo que data de marzo de 2009 a diciembre de 2010 (13) y el período entre diciembre de 2004 y mayo de 2005 (13).

Monza clasificó al once titular con la media de edad más joven de esta liga: 25 años y 340 días.

SASSUOLO-UDINESE 1-3

Es un Udinese formado en Europa con un cuarto puesto merecedor de la Zona de Campeones, en cambio el Sassuolo le paga menos al hombre y por cuarto partido seguido se va sin ganar. Es Frattisi poco después de la media hora de romper el equilibrio del partido hasta ese punto a la par. Conclusión en el área tras ayudar con un toque suave de Lauriente. Los locales tienen la ventaja en el marcador, pero con una falla numérica en el minuto 43: de hecho, el equipo rojo llega dirigido a Rowan Tresoldi, culpable de una falta del último jugador en el acierto disparada a la red. Sin duda el ataque friulano sobre el Sassuolo comienza en la segunda parte, llevando la pared verdinegro hasta los 75 pies cuando Beto desvía más alto que todos y firma el mismo cabezazo en un centro de Pereira. El Udinese cree en la remontada, y la victoria se plasma en la recuperación con otro Samardzic y Beto.

Sassuolo (4-3-3): Tips 6, Toljan 5.5, Tressoldi 5, Ferrari 5.5, Rogerio 6, Frattesi 6.5 (23′ st Harroui sv), Maxime Lopez 6.5, Mateus Henrique 5.5 (47′ st Alvarez sv), Lauriente 6.5 (23′ st Thorsvedt sv) , Pinamonti 5.5 (36′ de Marchizza sv), Kyriakopoulos 5.5 (1′ de Ayhan 5.5). Disponible: Bigolo, Rosso, Ayhan, Obiang, Sir, Antisty. Suplemento Dionisíaco 5.5

Udinese (3-5-2): Silvestri 6, Perez 5.5, Becao 5.5, Ebosse 5 (1′ Ehizibue 5.5), Pereyra 6.5, Lovric 5.5, Walace 5.5 (22′ Nestorovski 6), Arslan 5 (1′ Samardzic 5.5), Udogie 6, Éxito 6 (22′ calle Beto 7,5), Deulofeu 7 (36′ calle Makengo sv). Disponible: Padelli, Piana, Festy, Jajalo, Abankwah, Nuytinck. Suplemento Sutil 6.5

Señales: pt 33 ‘Frattesi (S), st 30′ Beto (U), st 46′ Samardzic (U), st 48’ Beto (U)

nótese bien: Becao, Ebosse y Maxime López amonestados; Trisoldi expulsado

La presencia número 446 para Andrea Consigli en la Serie A, que alcanza a Dario Dainelli y Sebastian Fry en el puesto 35 de la clasificación de la primera división.

Davide Frattisi es uno de los cuatro centrocampistas italianos que han marcado al menos 6 goles desde su debut en la Serie A (2021/20): Pellegrini, Candreva y Zacani, los otros tres.

David Frattisi marcó su sexto gol en la liga italiana, y el segundo ante el Udinese, y todos marcaron desde dentro del área penal.

Armand Llorente hizo sus primeras asistencias en la Serie A 156 días después de su última gran victoria europea cuando vistió al Lorient (8 de abril ante el Saint-Etienne).

Desde el comienzo de la temporada pasada (21/22), esta es la quinta tarjeta roja que recibe Sassuolo: cuatro de estas cinco tarjetas rojas han sido enviadas a los defensas.

Beto anotó su segundo gol en la liga italiana ante el Sassuolo, y también anotó en dos partidos consecutivos fuera de casa en la competición por segunda vez (el primero en octubre de 2021 ante Atalanta y Sampdoria).

Desde la temporada 2020/21, Roberto Pereira es el jugador del Udinese con más goles en la Serie A (24: nueve goles y 15 asistencias).

El Udinese es el único equipo que tiene dos jugadores diferentes con al menos 3 asistencias en la Serie A: tres para Deulofeu y Pereyra cada uno.

El Udinese anotó 13 puntos tras los primeros seis partidos de Serie A por cuarta vez en su historia (otros partidos en 2000/01, 2008/09 y 2014/15).

Beto es el segundo jugador del Udinese en marcar un doblete como suplente en la Serie A desde 1994/1995 (el primero fue Olivier Bierhoff en mayo de 1998).