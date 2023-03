La decisión de ahorrar neumáticos – Corriere.it

La adrenalina de siempre, hasta a pocos minutos del final. Cuando Ferrari dice basta y Sergio Pérez no cree que sea correcto sentarse en la primera fila junto a Max Verstappen, sin siquiera sufrir. En el intento anterior, Charles había llegado a una décima parte del holandés, asombrado de “estar tan cerca”, pero obligado a rendirse debido a la cuidadosa selección del muro bajo. No vale la pena intentarlo contra esos dos, ese es el punto.

Red Bull estuvo a la altura de las expectativas. Max recortó su tiempo aquí el año pasado en 9 décimas (solo fue superado por Charles) aunque, como todos, perdió 30 puntos porcentuales de carga aerodinámica debido a las nuevas reglas sobre las superficies de los autos. Gran salto, y el potencial parece mayor en las carreras que en la calificación debido a la capacidad de correr a alturas extremadamente bajas del suelo. Ferrari eligió el camino del sacrificio, el camino de rescatar un juego de neumáticos para que esté disponible hoy. Bolt para intentar reiniciar en el contragolpe. Fue la elección correcta, lo discutimos con Charles. Los puntos se anotan el domingo, los trofeos no los ganan las poles. “Era importante no emocionarse demasiado”, explicó Fred Vasseur. Leclerc está en sintonía con el nuevo presidente -después de todo apoyó su llegada-, Comparte la decisión: «Es mejor llevar el tercer juego con un juego nuevo que el segundo con neumáticos usados». Queda el gusano de la lata Fallo de poste: “¿Podría haberlo hecho? Mirando el primer intento, fue excelente, y todavía tenía algo de margen, me habría acercado mucho más… Fuimos más fuertes de lo que esperaba. Estoy contento con la forma en que manejamos él.”