Pinto y Mo: La nueva Roma entre scamaca y plusvalía – Forzaroma.info – Últimas noticias como el fútbol de la Roma – Entrevistas, fotos y vídeos

ayer José Mourinho y thiago bento Se reunieron para almorzar en Londres -donde el entrenador está de vacaciones- para Un encuentro entre las “máquinas” de Roma Esto está surgiendo, escribe Massimo Cecchini La Gaceta Deportiva. El gerente general de Gilorossi, como se le conoce, tiene su sede en Inglaterra. Más sobre temas relacionados con las ventas En lugar de comprar también porque, dado que pudo moverse con mucha anticipación, Special One recibió los primeros refuerzos. Y tampoco es baladí, porque son agentes libres Hussam Alawarantes Leon, y Evan Ndica, antes Eintracht Frankfurt. Moraleja: El centro del campo y la defensa ya han movido el agua. y ahora, es hora de atacarentre otras cosas, la grave lesión de la que Tammy fue víctima. Ibrahim No podrá volver a los campos antes de 2024. Así, teniendo en cuenta que el delantero inglés sigue siendo “duro” en nómina en cualquier caso, la intención de la compañía es apostar por una cesión con posible derecho a rescate. El perfil seleccionado es Gianluca ajedrez, de 24 años, que fue comprado por el West Ham al Sassuolo por 36 millones de euros (más bonificaciones). Por tanto, después de que el delantero viviera una temporada de luces y sombras -tal y como les dijo a los agentes-, podría volver a lanzarse y luego decidir su futuro con el club inglés. Ni que decir tiene que Scamaka, de la Roma, aceptaría gustoso tal solución, aunque daba la impresión de que la negociación no sería corta, porque el West Ham, si pudiera, preferiría venderlo de inmediato, pero Pinto pretende insistir. , también porque A Mourinho le gustan las características de Scamaka. Pero el técnico portugués sabe muy bien cómo debe pensar el director general ante todo sobre la plusvalía que debe alcanzar, para ser exactos igual a 32 millones. Sobre el papel, Roma está lista para rendirse kluivert a Bournemouth (que también tiene una compra completa de Fina) por alrededor de £ 10 millones, pidiendo treinta en su lugar. Ibañez, Lo que interesa al Chelsea y al Tottenham, aunque se le entregue el diez por ciento de la reventa al Atalanta.