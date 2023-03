Milán, el doble compromiso te desgasta con este equipo: aquí están los que se van | primera página

el Milán No se ha recuperado del todo y la derrota ante la Fiorentina es una clara prueba de ello. El marcador 2-1 no hace justicia al dominio superior de la formación italiana en todas las áreas del campo. El conjunto que dirige Pioli aún no está preparado para el doble compromiso en determinados niveles, y muchos de los jugadores que saltaron al campo en Franchi ya tenían la cabeza en el partido de Champions del miércoles ante el Tottenham. Una lástima que puede costar muchos puntos en una clasificación que se ha quedado corta y ha visto un repunte decisivo de la Lazio. equipo desigual – Lo hemos escrito muchas veces en estas columnas y lo volvemos a repetir hoy: Sin Leão el Milan no es un equipo de primer nivel. Esto se debe a que el portugués es el jugador que, con su talento, incluso en los días aburridos, siempre logra señalar o intimidar al oponente para que saque. Si la primera variante es esta versión de Rebeck Luego el problema aumenta: el delantero croata está completamente separado del resto del equipo. Es posible que Pioli se haya equivocado en algunos movimientos o elecciones iniciales, pero el equipo actual tiene demasiados jugadores que, por una razón u otra, no han demostrado estar a la altura. Desde Origi sin dinamismo al pasador derecho ve en Messias y Saelemaekers jugadores con compromiso garantizado pero con una clara carencia técnica. Y si se convirtió en la reserva de Bin Nasser I Bakayoko Y luego algunas preguntas que la gerencia también tendrá que hacer bóbega (De repente desapareció del radar el mes pasado) e francos. Maldini y Masara tendrán que trabajar, por primera vez, profundamente en el mercado saliente. Será una prueba importante para un juicio más completo de su trabajo.