“Tercero mejor con un nuevo marco”

Ambos Reds comenzarán desde el segundo nivel en Bahrein. Vasseur: “Pensamos en las carreras”

Calificaciones de Bittersweet Carlos Locklear Para el Gran Premio de Bahrein, Mónaco partió desde la segunda fila en el tercer lugar de la parrilla detrás de los Red Bulls. Para el vicecampeón del mundo, que ha estado luchando hasta el final por la pole position, la decisión de no participar en el último intento de mantener un neumático nuevo: “No hubo problema, estábamos luchando por la pole position y me sorprendió después lo que sucedió en las pruebas. Pero tenemos que pensar en la velocidad de Racing, estamos detrás de los Red Bulls y comenzando terceros con un neumático nuevo, estamos en mejor forma”.

“Es mejor salir tercero con neumáticos nuevos que segundo con neumáticos usados”, repetía Leclerc, que confirmaba después: “Aston Martin y Mercedes parecían rápidos, estamos más cerca de lo que esperábamos. Esta Fórmula 1 es ilusionante, miramos al futuro”. con la esperanza de que nos vemos más débiles, y el nuevo marco puede ayudarnos y la dirección es correcta”.

Sainz: “Esperaba más”

Cuarto puesto en la parrilla de salida para carlos Sainzno del todo conforme con el resultado obtenido en la clasificación en Sakhir: “Después de los test esperaba más, pero después de ayer todavía me estoy recuperando. Hoy ha ido un poco mejor, pero esperaba más. Mañana la diferencia será la deterioro, esta es una pista complicada y la carrera hay que hacerla. Probaremos la estrategia, Aston Martin será fuerte y lo intentaremos. Va a ser divertido, la clasificación estuvo reñida y todos estaban al mismo nivel. Mañana en la carrera va a ser difícil, todos vamos a estar ahí fuera y definitivamente nos estamos divirtiendo”.

Vasseur: “Pensamos en las carreras”

Federico VasseurSatisfecho con la clasificación de los rojillos, el director de la escudería Ferrari dijo y explicó que la decisión de mantener un juego de neumáticos ya estaba planeada antes de la sesión: “La clasificación ha ido bien, no sabíamos cuál podía ser el resultado porque nadie lo tenía claro”. imagen. En la Q1 y la Q2 íbamos líderes, luego en la Q3 decidimos que teníamos que conseguir un tiempo extra con Leclerc. Sainz también lo estaba haciendo muy bien, un excelente segundo lugar en la fila. Hablamos en la pared sobre la decisión de Leclerc y estábamos todos estuvimos de acuerdo. Sabíamos que era algo bueno. Lo importante es equiparnos con neumáticos de carrera, y ahí es donde un juego extra puede marcar la diferencia. Decir a los pilotos que se sacrifiquen en la clasificación no es fácil, pero Acordé todo con Leclerc y el equipo”.

Sobre los objetivos de la carrera, declaró después: “No sé qué esperar, es difícil saberlo porque no sabes cómo otros equipos han hecho las simulaciones. A menudo teníamos accidentes, así que fuimos conservadores. La temporada no No acaba mañana, tenemos que dar lo mejor de nosotros”. ¿Sainz? En primer lugar en los test el gran problema eran las diferencias de temperatura, ayer probó algunas piezas y no siempre salió perfecto. Nuestro equipo ha trabajado bien, los pilotos estamos motivados e hicimos un buen trabajo y también Sainz lo hizo bien. No cambiamos nuestro plan en la clasificación, en la carrera tenemos que centrarnos en nosotros mismos y tenemos que seguir nuestro programa no para pelear, sino para administrar y saber. el resultado. Estaré feliz mañana si hacemos nuestro mejor esfuerzo todos aprenderemos algo. objetivo de la plataforma“.