Marotta: “Hoy el Inter se merece el triplete. ¿Adiós a la Juventus? Y tampoco estuve de acuerdo con comprar a Ronaldo”.

Milán – Esto es para jugadores de fútbol. Enterrar Es tan atractivo como lo era en 2010. Gracias a esto, el club ha podido atraer tantos talentos, a menudo mediante transferencias gratuitas. palabra Bebé Marotta“El club volvió a ser el club importante de 2010, cuando consiguió el triplete. “Somos queridos y queridos por los futbolistas”, afirmó el director general del Área Deportiva Nerazzurri, invitado de DAZN De la emisión de “Supertele” de Pierluigi Pardo. Inmediatamente puso un ejemplo: “Ahora estamos trabajando en zelenskiHablamos de ello con De Laurentiis. Si todo va bien lo anunciaremos y lo firmaremos. “Es parte de esas intuiciones que siempre tiene que hacer un distrito deportivo”.

Hinchazón y efecto milanés

Marotta habló de quedarse en parámetros cero, pero ya llegó a Pinetina HinchazónQuien asombra al fútbol europeo: “Marcus es un gran talento. Es hijo del arte y ha demostrado tener una gran profundidad. Su padre es el primer consejero y eso es bueno”. En esta operación, como en todas las demás, Marotta quiso compartir el mérito con “todo el equipo que no sale al campo y cuyo capitán es él”. Simone Inzaghi. Pero también estoy pensando en el vicepresidente. Zanettial director Ayudaa su adjunto Llanto. Hoy, si representas al Inter, es más fácil, porque hemos ganado seis títulos y hemos llegado a dos finales, la Europa League y la Champions League. “En Estambul, tras la derrota, entendimos lo que significa mejorar”. Además de los trofeos, el arma adicional es la ciudad de Milán: “La ciudad es muy atractiva para los compañeros y sus esposas, que vienen aquí con más gusto que nosotros”. en cualquier otro lugar.”

Renovación de contrato y beneficios de Inzaghi

Respecto a las renovaciones, Marotta enfatizó que “no hay preocupaciones, porque ninguna vence a fin de año”, pero también destacó que “además, LautaroTambién estamos trabajando en camilla Analizaremos la situación de la situación. Lo bueno es que nuestros jugadores son profesionales y tienen un gran respeto por la marca Inter”. Gran parte del mérito es de Simone Inzaghi, “un entrenador más joven que sus rivales, que está creciendo enormemente, bueno en términos humanos y profesionales. términos y un maestro en la enseñanza del juego. La mayor parte de lo que hacemos es gracias a él”.

Adiós a la Juventus y la Operación Ronaldo

Marotta luego tuvo la oportunidad de volver a hablar de sus diez años. Juventus“,”Una experiencia importante, como todo lo que he tenido en el pasado. Allí encontré una cultura de victoria. Cada pequeño problema debe resolverse inmediatamente. Hemos logrado grandes éxitos, con profesionales inteligentes, que me han ayudado a mejorar”. Presionado por Ciro Ferrara en el estudio, volvió a sus motivos para despedirse de los bianconeri: “Cuando tienes estrategias diferentes con los propietarios, es el gerente que tiene que dar un paso atrás. Lo hice con una sonrisa en mi cara. Era justo respetar los deseos de los propietarios que querían renovar la dirección. la operacion cristiano Ronaldo En parte no estaba de acuerdo con él, económicamente era demasiado exigente, pero ese no fue el elemento que llevó al divorcio. “El ciclo ha terminado”.

Marotta, entrenadores y ventajas Spalletti

En cuanto a los chistes Max Allegri“El ridículo es parte del juego, siempre hay que subestimarlo”, afirmó Marotta, entrenador y amigo de la Juventus. Pero en lugar antonio conteAñadió, actualmente sin banca. Y añadió: “Es un activo para el fútbol italiano y espero que regrese a Italia”. Conte fue uno de los entrenadores que más pidió en el mercado de fichajes. Si puede gastar lo que quiere hoy, Marotta dijo que apuntará a eso BellinghamUn jugador que disfruto. En cuanto a Conte, Marotta admite que “continuó el gran trabajo que empezó espalettisInculcar una mentalidad ganadora. Luego, con su ingenio, Inzaghi supo presentar un fútbol entretenido y establecer una excelente relación con los jugadores. “Como si fuera su compañero de equipo”.

La carrera por el campeonato y el futuro en la política

En el estudio, además de Ciro Ferrara, también están Luca Toni y Gigi Di Biagio, a quienes Marotta compró en Monza al equipo juvenil de la Lazio, “y cuya fortuna hoy es de al menos 35 millones”. Más de lo que pagó el Inter bavard“,”Un jugador completo, que puede jugar con él fácilmente BremerY eso es lo que hicimos en aquel momento”. Gracias a los recién llegados Pavard y Thuram, el Inter lidera la carrera por el título de la Serie A: “Tenemos los pies en la tierra, todavía no hemos hecho nada, aunque tengamos un Hay una plantilla muy valiosa, incluido el banquillo, e Inzaghi es muy bueno. Para aprovecharlo al máximo – afirma Marotta – podemos encontrar los escollos más importantes en los equipos regionales. Allí tendremos que demostrar que somos un gran equipo”. Sobre su futuro, dijo: “Estoy vinculado al Inter hasta 2027, y en ese momento tendré 70 años. Así que amo tanto el fútbol que lo haría Quiero abordar los deportes y el fútbol a nivel político”.