Inter y Marotta confirman a Zielinski: “Informe al Napoli. Si se aprueba, lo inscribiremos”|Primapagina

Director deEnterrarbebé MarotaHablar con DAZN:

“Soy el tope de esta estructura, tal vez por antigüedad, tengo mérito, pero soy del equipo ganador que no sale al campo, Ausilio, Pachin, Zanetti”.

Mercado de enero – “Debo decir que lo importante es representar a un club que ha vuelto a tener la misma importancia que tenía en 2010. Queremos incorporar a varios jugadores. Estamos probando el terreno con Zielinski, le dijimos a De Laurentiis. Si el acuerdo se concreta, hecho, lo inscribiremos”.

Hinchazón – “Siempre ha demostrado que tiene talento, pero nuestra fortaleza fue no abandonarlo después de la lesión. Con el tiempo demostrará todo lo que es capaz de hacer. También es importante tener un padre (Lillian, ed.) Fish. “

Parámetros cero – “Surge del trabajo del campo técnico, hacemos un seguimiento y destacamos perfiles calificados y luego vamos a llamar para intentar negociar. Hoy es más fácil que cuando llegué, tenemos otros seis títulos, hemos creado dos títulos”. “La final europea la celebraremos en Milán, lo que atrae a otros jugadores”.

Renovaciones – “No tenemos preocupaciones, no hay jugadores en libertad. Queremos estrechar la relación con jugadores que han mostrado una conexión, como Lautaro. Él escribió sobre Barella, eso sí, también en voz baja”.

Te refieres a nuestra pieza de hoy: aquí está

El pasado en la Juve “Todas las experiencias han sido importantes en mi desarrollo profesional. La cultura de la victoria es buscar cada pequeño detalle como fundamental. Somos un club con mentalidad ganadora y caminos de crecimiento, que paradójicamente se reforzaron con la derrota en Estambul en la Liga de Campeones. final.” “La Juventus fue clave, he mejorado mis habilidades a lo largo de los años con profesionales de todo el mundo”.

contigo – “Diría que actualmente es un activo para el fútbol italiano y será útil para muchos equipos. También me gustaría decir unas palabras sobre Simone Inzaghi, que tiene menos experiencia que Allegri y Conte pero es muy bueno”. A nivel personal y como jugador”. Un profesor, y el mérito de estos años es en gran parte de él.

bavard “Los números son los que sabes. Es un jugador muy completo, ya sea en la fase de construcción o en la fase de bloqueo”.

Adiós Juventus – “Han pasado muchos años. Cuando la propiedad pretende marcar una pauta diferente, es el entrenador el que tiene que dar un paso atrás. Era justo respetar la voluntad de la propiedad que quería rejuvenecer la gestión. El proceso de Ronaldo en ' Parte del asunto con el que no estoy de acuerdo, es que no hay dudas sobre el campeón pero al menos fue un desafío. “Esa no es la razón principal por la que cambió, sin embargo, me fui con una sonrisa y una actitud tranquila”.

Jugador con presupuesto ilimitado – “Es mucho más difícil tener dinero que no tenerlo. Sin dinero, vas y usas tu imaginación y buscas oportunidades, pero con dinero tienes una opción. Billingham me hace disfrutar…”

La evolución de Inzaghi en el Inter Conte – “El ciclo comenzó con Spalletti, y Conte perfeccionó su mentalidad ganadora y su sistema de juego, con el fútbol de Inzaghi divertido y las relaciones con los jugadores casi amistosas. Les dio a todos su propia privacidad. En el vestuario hay una vibra muy positiva. Están Buenos chicos con mentes importantes”.

Datos – “El dato es importante, no recuerdo un equipo que tuviera una diferencia de goles de +41 en febrero. Los mayores riesgos están en los estadios regionales y contra equipos pequeños, empezando por el Salernitana dentro de 16 días. El campeonato y la temporada aún están en pie”. largo.”

Después del Inter “He ampliado mi contrato por sugerencia de Zhang y actualmente expira en 2027, cuando cumpla 70 años, después de lo cual también estaré en transferencia gratuita. Me gustaría ocuparme del deporte y el fútbol a nivel político”.