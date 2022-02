da Verdi a Mousset, chi prendere all’asta di riparazione?

Attacco Salernitana, chi comprare all’asta di riparazione?

Cominciamo subito col dire che il tridente titolare al momento è Verdi – Bonazzoli – Ribéry. Ma la situazione potrebbe cambiare a stretto giro di posta. Dicevamo del mercato: la Salernitana ha preso a gennaio debido punte centrali vienen Mousset y Mikaelmotivo per cui proprio Bonazzoli è insidiato specie dal primo che, per numeri ed esperienza in carrier (26 goles en Le Havre, Bournemouth y Sheffield), sembra essere quello più pronto a dare un contributo importante alla causa granata. C’è anche una motivazione di natura tecnico-tattica: Bonazzoli non è abituato per caratteristiche a giocare come unico riferimento centrale in un 4-3-3, è più una seconda punta o un esterno e dunque la sensazione è che la davanti le gerarchie siano destinate a cambiare in via definitiva.

Occhio alla variabile Perotti che può togliere a sua volta il posto a Ribery a sinistra. Così come può togliere proprio a Bonazzoli la titolarità dal dischetto, lasciatagli in eredità da Simy: in carriera ha signato 27 rigori su 29 educar tra i migliori especialistas en circolazione. L’unica perplesità è di natura atletica, considerato lo storico dei suoi infortuni e il fatto che fosse svincolato. Perché sul piano tecnico, nessuno ha dubbi su di lui.

Del tridente il più appetibile al Fantacalcio sulla carta è Verdi. Per tre motivi palesi: la certezza di un posto da titolare, la gran voglia de riscatto e soprattutto perché è listato come centrocampista. Senza sottovalutare il fatto che, senza Ribery, i piazzati li bate lui. Merita un investimento, una scommessa: l’ennesima in carriera, per i fantallenatori che ancora ci credono.