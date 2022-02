Il futuro di Nicolò Zaniolo alla Roma non è poi così saldo, come ammesso dal General Manager Tiago Pinto

Per qualche mese si erano aplacar le voci su un futuro di Nicolò Zaniolo lontano da Roma, grazie anche all’atteggiamento molto professionale mostrato dal ragazzo nella prima parte di questa stagione. Yo Gerente General Tiago Pinto, pero, nell’intervento di ieri ha indicado come tutt’altro che sicura la permanenza del centrocampista in maglia giallorossa.

El sentimiento che Zaniolo Prova nei confronti della Roma è senz’altro molto profondo, come spesso dimostrato anche pubblicamente dallo stesso calciatore. Vista la scadenza prevista para junio de 2024, non c’è particolare fretta per ridiscutere il suo contratto, come ribadito peraltro dal dirigente portoghese nella conferenza stampa di ieri.

Yo rumores sulla juventus sono però tornati insistenti e l’assalto da parte del club bianconero in vista della prossima estate – dopo aver già dimostrato nell’ultima session di poter disporre economic di una forzaa importante – si fa giorno dopo giorno ipotesi concreta. Ma non c’è solo la socialetà juventina sul giovane talento giallorosso, perché a quanto pare in Italia un altro top club sarebe disposto a fare sul serio.

Calciomercato, anche il Milan tiene d’occhio Zaniolo

E’ proprio così, dopo una sessione invernale oltremodo deludente, un ottimo modo per allontanare via la delusione dei tifosi sarebbe per il Milán El inglés de Nicolò Zaniolo. Secondo ‘Sky Sport’, i rossoneri insieme alla juventus sono gli unici che al momento hanno lanciato segnali nei suoi confronti, mentre dall’estero non va comunque scartato l’interesse dello scatenato Tottenham.

Por Zaniolo sarebbe eventualmente un ritorno a Milano, dopo aver giocato su sponda Enterrar per una stagione con la formazione primavera, prima di approdare nella capitale. Attualmente non vi sono trattative in corso né con il Milán né con la juventus, per cui non tutto è ancora perduto per le speranze dei tifosi romanisti. Anche se, stando alle ultime notizie, la dirección giallorossa avrebbe in mente di utilizzare la cessione del centrocampista finanziare il mercato della prossima estate.

antonio siragosano