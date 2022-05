Juventus, Morata tiene el ojo puesto en el Barcelona

para Barcelona El acuerdo perdido de enero no causó quién sabe qué revuelo: así es, en cierto punto, Álvaro. morata Parecía un clavo de los blaugrana, pero el espíritu del feroz delantero español Juventus – combinado con la contribución de Massimiliano. alegre – Hizo una diferencia. “Sí, podía haber ido, pero el entrenador me cerró todas las puertas y me dijo que jugaría detrás de otro delantero”. Por lo tanto, hubo problemas tácticos de cara a la llegada de Doosan. Vlahovic , además de motivadores, atravesaron un proceso que pareció desvanecerse a pasos agigantados. Después de eso, los caminos del mercado son tan interminables que las operaciones aparentemente improbables corren el riesgo de volver a ser posibles.

sucede queAtletico Madrid No están convencidos de renunciar a Alvaretto juventus, siempre que la Juventus no tuviera intención de pagar los 35 millones pactados en su momento después de que ya se hubieran pagado los 20 millones de la cesión de dos años. En Turín no cambiaron ni cambiarán de opinión: la cifra se considera excesiva, a lo sumo se puede considerar una inversión a una escala mucho menor. Porque Morata, neto de una aportación que nunca falla (11 goles y 8 asistencias en 45 partidos de temporada), sigue con 29 años y medio, ya no es un crío. El hecho es que Álvaro sigue declarándose un Turín adquirido, la familia lo está haciendo muy bien en la ciudad y desde el punto de vista profesional se ha desarrollado un excelente sentimiento con Allegri y el equipo.

