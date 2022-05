¡El Vive! El 73 aniversario de la tragedia de Superga

13.47 – El Presidente dijo en un almuerzo en la Unión Industrial organizado por Circulo Sossi para el presidente Leonardo D’Alessandro, donde hay muchos familiares de los muertos: “-Me alegra ver de nuevo a todos los familiares de los caídos. Susanna Erie es una mujer extraordinaria. También vi al pequeño Basigalupo que me dijo que se había convertido en un excelente portero. También estoy feliz de volver a ver a la familia Ballerin. Luego está Franco Osola, la gran figura que mantiene viva la memoria del Gran Torino. También veo a Zacharelli aquí. Tengo antecedentes sobre él. Tomé la bula porque en algún momento me llamó el abogado Alaste Trombetta, amigo de mi cuñado. Me dijo que viniera a Turín porque Ciamparino quería conocerme. El alcalde se enteró que mi mamá es del Toro. Me pidió que me embarcara en esta aventura. Pero lo único que sabía era que era un científico muy difícil. Por eso llamé a Zacarelli y le pedí que me encontrara. Nos conocimos una tarde en un bar. Le pedí que me ayudara pero estaba realmente cansado de la experiencia que tenía, de ese ascenso que consiguió como entrenador que veía que se le iba desvaneciendo. Y me dijo que no tenía ganas. Pero tenemos que volver juntos a este bar a tomar un café. Quién sabe si lo que no ha pasado antes pasará en el futuro… Estoy feliz de estar aquí, es una ocasión especial para recordar a nuestros hijos y es lindo tener un recuerdo tan fuerte. ¿el toro? Nos hemos convertido en un equipo feroz. En cierto momento, después de los partidos con Fiorentina, Sampdoria y Sassuolo, esperábamos poder hacerlo mejor. ¡Pero luego perdimos puntos increíbles con equipos que nunca ganaron! Lástima, pero nos recuperamos bien después de eso. Somos optimistas y confiados en el futuro“.